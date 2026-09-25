Reggina-Igea Virtus, sale ancora il dato dalla prevendita: si avvicina il sold out!

“In vista della gara di domenica, l’impareggiabile spinta del popolo amaranto cresce di ora in ora. Dopo il sold out registrato in Tribuna Ovest laterale già nella giornata di ieri, anche la Curva Sud si appresta a raggiungere il massimo della capienza, dal momento che i posti rimasti a disposizione sono soltanto 47. Poco più di 600, i tagliandi disponibili tra Tribuna Centrale e Tribuna Vip”. Così in una nota la Reggina comunica l’aggiornamento sulla prevendita a un giorno e mezzo dalla gara contro l’Igea Virtus. Siamo a circa 7 mila spettatori, al momento. Superato, e di gran lunga, il dato degli oltre 5 mila fatto registrare contro Licata e Avola. Si punta al sold out (sulla capienza attualmente disponibile) dei 7.500, che sarebbe già un record di questi tre anni. Raggiunto, praticamente, dopo sole cinque giornate, la terza in casa (quattro considerando la Coppa). E’ l’ennesima dimostrazione che lo stadio si riempie coi fatti, coi risultati, con l’idea di futuro ambizioso e vincente.