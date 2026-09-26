Reggina-Igea Virtus, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Mancano solo poche ore a Reggina-Igea Virtus, match di cartello del weekend del girone I di Serie D. Si giocherà alle ore 15 in un Granillo che si appresta ad essere vestito a festa. Di fronte, la prima contro la seconda, dopo quattro giornate distanziate solo da due punti. Amaranto a punteggio pieno, siciliani a quota 10. Entrambe a 13 reti segnate (migliori attacchi dell’intera Serie D), la squadra di Marchionni non ha però subito neanche un gol, a differenza degli 8 presi dalla compagine di Ferraro.

Come detto, si attende un Granillo da categoria superiore, nelle presenze, ma non tutti – come sempre – potranno assistere alla partita. In questo caso, per vedere Reggina-Igea Virtus in diretta streaming, ci si dovrà collegare a Reggina Channel, il canale ufficiale ideato dal club da poche settimane per far avvicinare il più possibile i tifosi alla quotidianità amaranto. Su Reggina Channel, infatti, non solo partite, ma anche contenuti esclusivi, approfondimenti e incontri del settore giovanile.

Reggina-Igea Virtus, diretta live testuale su StrettoWeb

Come sempre, l’intera domenica amaranto sarà raccontata anche attraverso la diretta live testuale di StrettoWeb. Gli aggiornamenti partiranno già dal prepartita, con le notizie sulle due squadre e l’atmosfera dal Granillo. A un’ora circa dal fischio d’inizio saranno pubblicate le formazioni ufficiali, dalle 15 inizierà la sfida, con aggiornamenti in tempo reale su occasioni, gol ed episodi principali. Il racconto non terminerà con il triplice fischio. Nel post partita su StrettoWeb saranno disponibili le pagelle della Reggina, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti sulla gara.