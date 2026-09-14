Reggina, chiusa la campagna abbonamenti: le tessere sottoscritte. E’ uno dei numeri più alti degli ultimi 16 anni

Si è chiusa con 3.593 sottoscrizioni la campagna abbonamenti della Reggina per la stagione 2026/2027. Il club amaranto ha comunicato il dato definitivo dopo la settimana di proroga concessa per permettere ai tifosi di aderire alla nuova stagione, evidenziando come si tratti del quarto miglior risultato degli ultimi 16 anni. Dal 2010 ad oggi, infatti, soltanto in tre occasioni la Reggina aveva registrato un numero superiore di abbonati rispetto a quello raggiunto nell’attuale campagna. Un dato che la società interpreta come un segnale di fiducia e partecipazione nei confronti del nuovo corso amaranto.

In una nota ufficiale il club ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento, sottolineando il valore del legame tra squadra e tifoseria. “Si è chiusa con 3.593 sottoscrizioni la campagna abbonamenti stagione 2026/2027. Dal 2010 ad oggi, soltanto in tre occasioni è stato registrato un numero più alto di abbonati. Il club ringrazia tutti coloro i quali hanno riposto fiducia nel nuovo corso amaranto, confermando al contempo la compattezza e l’unità di intenti di una comunità desiderosa di essere protagonista di una splendida storia che si tramanda da oltre un secolo. Vi aspettiamo a casa… A CASA, INSIEME”.

Un messaggio che punta a rafforzare il senso di appartenenza attorno alla squadra e al progetto amaranto, con la società che richiama il rapporto storico tra la Reggina e la sua piazza. Il numero finale degli abbonamenti rappresenta dunque un risultato significativo per il club, che può contare su una base di tifosi pronta ad accompagnare la squadra nel nuovo percorso. Dopo la proroga della campagna, la quota raggiunta certifica la risposta del pubblico e conferma la volontà della comunità amaranto di essere protagonista nella stagione appena iniziata. Inoltre, va valutata la considerevole quota di paganti per ogni gara. Domenica scorsa, contro il Licata, sono stati circa 2 mila, per un totale di 5.200 spettatori totali, inclusi i 3.200, che ora diventano quasi 3.600.