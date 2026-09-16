Reggina-Avola, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

All’assalto della terza vittoria consecutiva, con l’obiettivo di mantenere la vetta e il punteggio pieno. Dopo i successi ottenuti contro Licata e Modica, la Reggina torna subito in campo per il primo appuntamento infrasettimanale della stagione. Al Granillo arriva l’Avola, con fischio d’inizio fissato alle 18.30. Per gli amaranto sarà la terza neopromossa affrontata consecutivamente in questo avvio di campionato. L’Avola si presenta a Reggio Calabria dopo aver raccolto tre punti nelle prime due giornate: all’esordio è arrivata la sconfitta a Barcellona Pozzo di Gotto, seguita dalla vittoria di misura contro il Trapani. Per la formazione siciliana sarà inoltre un appuntamento particolare, trattandosi dell’esordio assoluto allo stadio Granillo.

Reggina-Avola, dove vedere la partita in diretta streaming

Non tutti, però, potranno essere presenti sugli spalti. Così, per loro, per vedere Reggina-Avola in diretta streaming sarà necessario collegarsi a Reggina Channel, il nuovo canale ufficiale creato dal club amaranto per accompagnare i propri sostenitori durante l’intera stagione. La società ha infatti scelto di realizzare una piattaforma interamente dedicata al mondo Reggina. Non soltanto le partite della prima squadra, dunque, ma anche contenuti esclusivi, approfondimenti e incontri del settore giovanile. Per quanto riguarda il campionato, le gare casalinghe degli amaranto saranno visibili esclusivamente attraverso Reggina Channel e anche la sfida contro l’Avola sarà trasmessa sulla piattaforma ufficiale del club.

Reggina-Avola, diretta live testuale su StrettoWeb

Come sempre sarà possibile vivere l’intera giornata amaranto anche attraverso la diretta live testuale di StrettoWeb. Gli aggiornamenti partiranno già dal prepartita, con le ultime notizie sulle due squadre e l’atmosfera dal Granillo. A ridosso del fischio d’inizio saranno pubblicate le formazioni ufficiali di Reggina-Avola, quindi dalle 18.30 spazio al racconto minuto per minuto della sfida, con aggiornamenti in tempo reale su occasioni, gol ed episodi principali. Il racconto non terminerà con il triplice fischio. Nel post partita su StrettoWeb saranno disponibili le pagelle della Reggina, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti sulla gara. Per gli amaranto l’obiettivo è chiaro: superare anche l’Avola, centrare il terzo successo consecutivo e continuare la propria corsa in testa alla classifica.