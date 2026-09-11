Reggina-Avola, cambia l’orario del fischio d’inizio del match infrasettimanale

Cambia l’orario di Reggina-Avola, gara valida per la terza giornata del girone I di Serie D e in programma mercoledì 16 settembre allo stadio Oreste Granillo. Il calcio d’inizio della sfida è stato posticipato: non sarà alle ore 15 ma alle alle 18:30. A comunicarlo è stata direttamente la società amaranto attraverso una nota ufficiale: “A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Avola, in programma mercoledì 16 settembre allo stadio Oreste Granillo e valevole per la terza giornata di campionato del girone I di serie D. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30”.

Quella contro l’Avola sarà la prima partita infrasettimanale della stagione per la Reggina e, allo stesso tempo, la seconda gara interna del campionato per gli amaranto. L’appuntamento arriverà appena tre giorni dopo la trasferta di domenica sul campo del Modica, inserendosi quindi in una settimana particolarmente intensa per la squadra reggina.