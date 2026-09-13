Reggina-Avola, al via la prevendita della 3ª giornata: info e modalità di acquisto del biglietto

In attesa di Modica-Reggina, partita che andrà in scena nel pomeriggio odierno, valevole per la seconda giornata di campionato, in casa amaranto si pensa già alla preparazione della gara successiva. Si gioca, infatti, a stretto giro, visto il turno infrasettimanale che vedrà impegnati i ragazzi di mister Marchionni mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30, allo Stadio “Oreste Granillo” contro l’Avola.

Dalle 10:00 di quest’oggi è stata attivata la prevendita per l’acquisto dei biglietti che sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio. I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo. Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).

Modalità di acquisto:

Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.

Orari Store Ufficiale