Reggina, arriva la terza ufficialità: ecco l’annuncio sul colpaccio Marco Baldan

Ed è uno. Ed è due. Ed è tre. La Reggina ufficializza il terzo colpaccio in entrata dopo quelli di Magrassi e Rossetti. Annunciato l’arrivo di Marco Baldan, il cui accordo era già chiuso, ovviamente. In una nota, il club comunica di aver “raggiunto un accordo per acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Baldan, il quale sarà regolarmente tesserato come da norme federali. Il difensore centrale nativo di Cittadella, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, negli ultimi quattro anni ha conquistato tre promozioni dalla D alla C, segnalandosi come punto fermo di Brindisi, Siracusa e Scafatese (con i campani, nella scorsa stagione, è arrivato anche lo scudetto di categoria). Ad impreziosire ulteriormente lo score del classe 1993, circa duecento presenze nei campionati professionistici. A Marco un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Si tratta dell’ennesimo colpaccio perché parliamo dell’ennesimo calciatore con tante promozioni nonché presenze in Serie C. E’ l’altro grande esperto della retroguardia insieme a Lancini, che ha già preso le redini della difesa.