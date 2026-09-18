Reggina, a Lamezia sarà invasione! Sold out il settore ospiti del Guido D’Ippolito

Sarà un settore ospiti tutto colorato di amaranto quello che domenica pomeriggio accompagnerà la Reggina nella sfida contro la Vigor Lamezia, in programma alle ore 15:00 allo stadio Guido D’Ippolito. A poco più di 48 ore dall’apertura della prevendita, infatti, sono già stati acquistati tutti i 709 tagliandi disponibili per il settore ospiti, confermando ancora una volta il grande entusiasmo della tifoseria reggina. La società amaranto ha comunicato il tutto esaurito attraverso una nota ufficiale, ringraziando i propri sostenitori per la vicinanza dimostrata fin dall’inizio della stagione. “A poco più di quarantott’ore dall’inizio della prevendita, tutti i 709 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti del Guido D’Ippolito sono stati già acquistati dal nostro dodicesimo uomo. Il club ringrazia lo straordinario popolo amaranto per l’ennesimo atto di amore incondizionato”.

Il dato dei biglietti venduti per la trasferta di Lamezia si inserisce in un clima di entusiasmo già evidente nelle prime giornate di campionato. La spinta del pubblico della Reggina era stata confermata dalle oltre 5 mila presenze allo stadio Granillo nelle prime due partite interne della stagione, compresa la sfida infrasettimanale contro l’Avola. Un seguito importante che, partita dopo partita, continua a testimoniare il forte legame tra la squadra e la propria tifoseria. Il numero dei sostenitori amaranto presenti al Guido D’Ippolito potrebbe inoltre aumentare ulteriormente nelle prossime ore, considerando la grande richiesta e l’attesa per una sfida particolarmente sentita.

La Reggina sarà dunque attesa da una trasferta caratterizzata da una massiccia presenza dei propri tifosi, pronti a sostenere la squadra in una nuova sfida di campionato. Il calcio d’inizio di Vigor Lamezia-Reggina è fissato per domenica pomeriggio alle ore 15:00, con il popolo amaranto pronto a far sentire ancora una volta il proprio calore anche lontano dal Granillo.