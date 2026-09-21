Referendum sui sottosegretari in Calabria, la Regione impugna la sentenza del Tar: ricorso al Consiglio di Stato

La Regione Calabria ha deciso di proporre appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Calabria che ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso della Regione, “per difetto relativo di giurisdizione“, riguardo il referendum sulla modifica dello Statuto regionale che comprende l’introduzione della figura dei sottosegretari, sostenuto dal centrosinistra. La consultazione, al momento, è prevista per domenica 29 novembre quando alle urne saranno chiamati tutti gli elettori calabresi. Nello specifico il referendum riguarda la legge regionale 3 marzo 2026, numero 9, che modifica lo Statuto e interviene sull’assetto istituzionale della Regione prevedendo, tra l’altro, l’introduzione della figura dei sottosegretari e l’ampliamento della Giunta. Il quesito chiede agli elettori se siano favorevoli al testo della legge statutaria approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il 27 gennaio 2026.