Coach Recalcati a Reggio Calabria: “questa è casa, le mie vittorie sono partite da qui”. E la battuta sul ritorno alla Viola | INTERVISTE

Carlo Recalcati, per tutti Charly. Un uomo che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di basket italiani, soprattutto a Reggio Calabria. Storico coach della Viola 1990 al 1995, ma anche di Cantù, Varese, Fortitudo Bologna, Venezia e CT della Nazionale, “Charly” è tornato a Reggio Calabria, insieme alla moglie Giovanna e alla figlia Gaia, per la proiezione del film sulla sua vita “Per tutti Charly”. Il film è stato proiettato all’Arena Ciccio Franco, scenario da favola, emozionante, com’è emozionante la carriera dell’allenatore milanese.

La pellicola, scritta e prodotta da Alessandro Nava di We for You Events&Communication con il contributo di Banca Generali e la regia di Fabio Villoresi, si avvale di straordinarie testimonianze di grandi nomi del basket italiano, dal duo Buffa-Tranquillo a coach Ettore Messina, passando per ex giocatori come Volkov, Schonichini, Datome, Meneghin e tanti altri. Tanti gli aneddoti, i filmati, i racconti che si intrecciano fra emozioni personali e storia del basket, dentro e fuori dai palazzetti.

Intervistato prima della proiezione, coach Recalcati ha dichiarato: “Reggio è casa. Sembra banale dirlo, ma la realtà è questa, perché abbiamo vissuto 5 anni di full immersion. E questo vale ovviamente per me, che ero qui per fare il mio lavoro, la mia professione, e però soprattutto per la mia famiglia, perché è stato un periodo, l’unico periodo in cui la nostra famiglia è stata assieme. Poi ho girato tanti, tanti posti, tante città, però la famiglia restava poi a Cantù dove viveva. E quindi abbiamo avuto veramente la possibilità di vivere la città, di vivere i reggini, di sentirci coccolati, e sicuramente abbiamo avuto tanti amici. Mia figlia Gaia ha ha finito le scuole al Piria e quindi ancora adesso ha, non dico quotidianamente, periodicamente degli incontri con i suoi compagni di classe. In questo momento sono al bar qui che stanno facendo l’aperitivo con tutti i compagni del Piria.

E questo per dire ecco cosa ha rappresentato Reggio non solamente per me, ma per tutta la mia famiglia. Devo dire grazie a Reggio perché avevo le ragazze che erano in un’età abbastanza critica e devo dire che quando sono rientrate poi a casa, ho trovato due ragazze molto, ma molto più mature.

A me piace pensare che le mie vittorie sono anche un pochino frutto di un seme che è stato gettato qui a Reggio Calabria, che quando fai il mio lavoro non sempre riesci a raccogliere nell’immediato, però hai la possibilità di crescere professionalmente, umanamente, e ti trovi poi con un bagaglio molto, molto ben fornito nel momento in cui poi hai la possibilità di raccogliere.

Sfortunatamente per Reggio, quei successi che a Reggio non è stato possibile fare. Quindi parlare di Treviso mi sembra abbastanza scontato, però insomma la realtà è questa. Diciamo che mi sarebbe piaciuto, proprio quando sono arrivato a fine carriera, poter annoverare tra i miei successi anche un successo per Reggio Calabria, cosa che effettivamente è mancata.

Nel finale, gli viene chiesto se domani dovesse arrivare una chiamata di Piero Viola e Francesco Scambia, tornerebbe ad allenare a Reggio? Recalcati ironizza: “diciamo che dovrebbero veramente volermi male per mettermi in difficoltà con una richiesta di quel tipo lì. C’è il giusto tempo per ogni cosa e il mio tempo purtroppo è passato“.

Presente alla proiezione del film anche Federico Milia, presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, che ha sottolinea l’importanza della parte reggina all’interno del docufilm, uno spezzone importante che mostra la città dello Stretto in tutto il resto d’Italia, essendo il tour di presentazione itinerante. Un volano importante per il turismo grazie alla spinta dello sport.