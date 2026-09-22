“Realizzare un Pronto Soccorso Pediatrico al GOM di Reggio Calabria”: la richiesta del Garante metropolitano

L’ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha formalmente inoltrato la richiesta per la realizzazione di un Pronto Soccorso Pediatrico presso il Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.). L’iniziativa, promossa dall’ufficio guidato dal garante Lorenzo Festicini, nasce dalla necessità di garantire ai minori del territorio un percorso di emergenza-urgenza dedicato, pensato specificamente per le esigenze della fascia pediatrica. La richiesta punta alla creazione di un punto di riferimento sanitario specializzato, capace di assicurare ai bambini e agli adolescenti un’assistenza più rapida e appropriata, all’interno di ambienti progettati per rispondere alle loro particolari necessità.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio del Garante, l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di tutela e assistenza sanitaria dedicata ai più giovani, offrendo un canale specifico per la gestione delle situazioni di emergenza. La proposta si inserisce nel quadro delle attività portate avanti dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria per promuovere servizi e strumenti a tutela dei diritti dei minori.

La richiesta integrale

Questo il testo inviato dal Garante ai vertici della sanità, il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Maddalena Berardi e il Governatore Occhiuto, che è anche Commissario straordinario.

“In qualità di Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, desidero innanzitutto condividere con le Signorie Vostre l’esito delle recenti visite istituzionali che ho effettuato presso i presidi sanitari del nostro territorio. In tali occasioni ho avuto modo di riscontrare, ancora una volta, l’assoluto valore, la dedizione e la professionalità del personale medico e infermieristico operante nei reparti pediatrici. Donne e uomini che, con encomiabile spirito di servizio, garantiscono standard assistenziali d’eccellenza, rappresentando un autentico vanto per la nostra comunità.

Tuttavia, il confronto costruttivo con gli operatori sanitari e l’analisi delle dinamiche di accesso alle cure d’urgenza hanno evidenziato una carenza strutturale che non possiamo più ignorare: l’assenza, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, di un Pronto Soccorso Pediatrico autonomo e dedicato. Come è noto, i pazienti in età pediatrica necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonché di ambienti protetti che tutelino la loro fragilità emotiva, separandoli nettamente dai traumi e dalle complessità tipiche delle aree di emergenza generale per adulti.

L’istituzione di un presidio d’urgenza pediatrica dedicato non rappresenta soltanto un efficientamento dei flussi di Pronto Soccorso, ma risponde a un preciso dovere morale e normativo di tutela del diritto alla salute dell’infanzia. Certo che la sensibilità delle Signorie Vostre verso la tutela dei nostri cittadini più giovani sia allineata a quella dello scrivente Ufficio, formulo formale richiesta per l’attivazione di un Tavolo Tecnico congiunto.

L’obiettivo sarà quello di valutare la fattibilità e i tempi di realizzazione di un percorso d’urgenza pediatrica autonomo presso l’hub cittadino. Questo Ufficio offre sin da ora la massima collaborazione istituzionale per supportare l’iter, convinto che la sinergia tra le nostre amministrazioni permetterà di dare una risposta celere e concreta alle legittime aspettative delle famiglie reggine. Resto in attesa di un cortese riscontro e delle determinazioni che vorrete assumere in merito, cogliendo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti”.