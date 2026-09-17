Rea e Bocci al Teatro Sangiorgi di Catania per il Bellini International Context con “Bellini alla Norma”

Cosa lega Vincenzo Bellini alla pasta alla Norma? E quanto cibo c’è nella storia della grande musica lirica, nei libretti delle opere e persino nella vita dei compositori? Parte anche da queste curiosità “Bellini alla Norma – Un concerto da gustare”, nuova produzione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, in scena domenica 20 settembre alle 21 al Teatro Sangiorgi di Catania, nell’ambito della VI edizione del Bellini International Context, promosso dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il coordinamento del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Una prima assoluta che unisce più piani e linguaggi: la grande musica, il jazz, il teatro, la videoarte e il racconto. Protagonisti due artisti provenienti da mondi differenti: Danilo Rea, che al pianoforte costruirà un raccordo tra la musica lirica e il jazz, e Cesare Bocci, attore narratore di un percorso fatto di storie e curiosità sul rapporto tra musica e cibo.

Il cibo entra infatti nell’opera come nodo drammaturgico, ma attraversa anche la vita reale dei grandi compositori. Ci sono brindisi, cene, banchetti e ricette, fino alle passioni gastronomiche di musicisti come Gioachino Rossini, grande amante della cucina e autore egli stesso di preparazioni diventate celebri. Tra musica e gastronomia emergono così episodi inattesi, come quello che lega il Guglielmo Tell al risotto ai tartufi di Rossini.

Il viaggio conduce inevitabilmente a Vincenzo Bellini e alla pasta alla Norma, uno dei piatti italiani più conosciuti, il cui nome è legato alla celebre esclamazione attribuita a Nino Martoglio di fronte a un piatto di pasta: “Chista è ’na vera Norma“, con riferimento all’opera del compositore catanese.

Una produzione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, proposta dal direttore artistico Simona Celi, “Bellini alla Norma” nasce dall’incontro fra due patrimoni culturali immateriali riconosciuti dall’UNESCO: il canto lirico italiano e la cucina italiana. Un connubio che lo spettacolo porta in scena attraverso la forza evocativa della musica e del cibo, trasformandoli in materia di racconto.

Ad arricchire la dimensione scenica saranno immagini video immersive, in un intreccio tra pianoforte, parola, immagini e performance. La regia è di Cristian Taraborrelli, la scrittura di Lilla Picciotto, la video art di Fabio Massimo Iaquone, la consulenza storico-musicale di Ottavio Sbragia, il light design di Massimo Tomasino, i costumi di Angela Buscemi e gli arrangiamenti musicali di Marcello Sirignano.

“Bellini alla Norma – Un concerto da gustare” è una produzione della Fondazione Taormina Arte Sicilia. L’ingresso al Teatro Sangiorgi è gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.