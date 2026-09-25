Raoul Bova torna in Calabria per raccontare Raf Vallone: il grande attore calabrese rivive nel documentario “Combattente”

‘Combattente’ è un viaggio fisico e intellettuale alla scoperta di uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano del Novecento. È il percorso intrapreso da Raoul Bova nel nuovo documentario diretto dal vincitore di due Nastri D’argento e candidato tre volte al David Marco Spagnoli, dedicato alla figura di Raf Vallone, attore, intellettuale, sportivo e uomo profondamente legato alle proprie radici. L’attore romano di origini calabresi, che Vallone considerava idealmente il suo “erede”, guida il racconto attraversando i tre luoghi simbolo della sua esistenza: la Calabria, terra natale che ne ha forgiato il carattere; Torino, città dove è cresciuto, si è formato e ha vissuto gli anni decisivi della sua giovinezza; e Sperlonga, rifugio familiare e luogo del cuore dove Vallone e la moglie Elena Varzi hanno trascorso gran parte della loro vita insieme. Accanto a Raoul Bova, coprotagonista del film è Stefania Spampinato, attrice italiana residente a Los Angeles e volto affermato del panorama internazionale, che accompagna il pubblico in una rilettura contemporanea della vicenda umana e artistica di una coppia che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia italiana restando unita dentro e fuori dal set. Prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartlebyfilm, con il contributo della Calabria Film Commission, scritto da Manuela Tempesta e Marco Spagnoli che ne è anche il regista, ‘Combattente’ si fonda su un lavoro di ricerca condotto a partire da centinaia di lettere inedite scambiate tra Raf Vallone ed Elena Varzi nel corso della loro vita.

Un patrimonio intimo e prezioso, custodito dalla famiglia e messo a disposizione dagli eredi Eleonora Vallone, Arabella Vallone e Saverio Vallone, che apre per la prima volta uno sguardo diretto sui sentimenti, le aspirazioni, le difficoltà e le scelte che hanno accompagnato la loro lunga storia d’amore. Attraverso spezzoni di film, documenti privati, materiali d’archivio, testimonianze e i luoghi che hanno segnato il destino dell’attore, il documentario restituisce il ritratto di un uomo che fu molto più di una star internazionale.

Dall’impegno nel calcio e nel giornalismo, dalla lotta partigiana a Hollywood passando per i successi nel neorealismo, dalle collaborazioni con i più grandi registi italiani e stranieri fino all’affermazione nei principali teatri del mondo, emerge la figura di un protagonista della cultura del Novecento capace di coniugare popolarità, rigore morale e passione civile. Nato nel 1916, campione di calcio con il Torino prima di laurearsi in giurisprudenza e poi in filosofia, giornalista e poi protagonista della stagione del Neorealismo, Vallone è stato uno degli attori italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Lanciato da capolavori come Riso amaro, ha lavorato con alcuni dei più importanti registi del Novecento, da Giuseppe De Santis a Vittorio De Sica, conquistando anche Hollywood e il teatro internazionale portando a teatro in America, a Londra e in Francia ‘Uno sguardo dal ponte’ di Arthur Miller di cui è diventato grande amico. Dotato di un fascino elegante e di una straordinaria intensità interpretativa, è diventato il simbolo di un’Italia capace di coniugare cultura popolare, impegno civile e successo internazionale.

Dietro il personaggio pubblico, però, c’era un uomo profondamente legato alla famiglia, ai valori in cui credeva e al grande amore della sua vita, l’attrice Elena Varzi, al centro di una relazione durata oltre cinquant’anni. ‘Combattente’ racconta così non solo l’ascesa di un grande interprete, ma anche una straordinaria storia d’amore, di famiglia e di identità, restituendo al pubblico il volto più autentico di Raf Vallone: quello di un uomo che ha saputo attraversare il proprio tempo senza mai rinunciare ai valori in cui ha creduto. Le riprese, in corso in Calabria dopo aver toccato Torino, termineranno a fine settembre e il film sarà pronto nelle prime settimane del 2027.