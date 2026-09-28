Raccolta differenziata a Reggio Calabria, la guida di Ecologia Oggi sul corretto conferimento dei rifiuti: cosa buttare e cosa evitare nei bidoni

Una corretta separazione dei rifiuti permette infatti di aumentare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli scarti destinati allo smaltimento e favorire il recupero di materiali preziosi come vetro, carta, cartone, plastica, metalli e rifiuti organici. La campagna richiama anche un principio fondamentale: “Reggio è differente. Proteggiamo la sua bellezza”, un invito rivolto ai cittadini affinché il comportamento di ogni singola famiglia possa contribuire al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente.

Perché è importante fare bene la raccolta differenziata a Reggio Calabria

La raccolta differenziata non consiste semplicemente nel dividere i rifiuti in più contenitori, ma rappresenta un sistema organizzato che consente ai materiali recuperabili di tornare a nuova vita attraverso i processi di riciclo. Ogni errore nel conferimento può creare problemi all’intera filiera. Un sacchetto inserito nel contenitore sbagliato, infatti, può contaminare interi quantitativi di materiale rendendo più difficile il recupero e aumentando i costi di gestione.

Per questo motivo Ecologia Oggi richiama l’attenzione su alcune semplici regole quotidiane: leggere sempre l’etichetta, separare gli imballaggi composti da più materiali, ridurre il volume degli imballaggi prima di gettarli e eliminare eventuali residui di cibo dai contenitori. Piccoli gesti che, moltiplicati per migliaia di utenze, possono produrre un grande risultato per la città di Reggio Calabria.

Vetro: cosa conferire nel contenitore verde e quali errori evitare

Il contenitore dedicato al vetro raccoglie principalmente bottiglie, contenitori per alimenti, vasetti, barattoli e flaconi in vetro, purché siano completamente vuoti e privi di residui. Prima del conferimento è consigliabile eliminare eventuali materiali estranei come tappi, capsule o componenti che appartengono ad altri materiali. Tra gli errori più frequenti c’è quello di inserire nel vetro oggetti che sembrano simili ma che non sono riciclabili insieme a questo materiale. Ecologia Oggi ricorda infatti che non devono essere conferiti nel contenitore del vetro bicchieri, cristallo, ceramica, porcellana, specchi, pirofile da forno, lampadine e neon. Questi materiali hanno infatti composizioni differenti e possono compromettere il riciclo del vetro tradizionale. Anche gli oggetti in plastica, metallo o altri materiali devono essere separati e inseriti negli appositi contenitori.

Carta e cartone: come differenziare correttamente gli imballaggi

La frazione della carta e cartone rappresenta una delle componenti più importanti della raccolta differenziata perché si tratta di materiali ampiamente recuperabili e trasformabili. Nel contenitore dedicato possono essere conferiti scatole e scatoloni in cartone ondulato, cartoncini, giornali, riviste, fogli, quaderni, libri, contenitori in cartoncino per alimenti e imballaggi in carta. Prima di gettare gli imballaggi è importante ridurne il volume, piegando o schiacciando scatole e cartoni, così da ottimizzare lo spazio nei contenitori e nei mezzi di raccolta.

Non devono invece essere inseriti nella carta materiali come scontrini, carta oleata, carta plastificata, carta da forno, fazzoletti sporchi, imballaggi contaminati da residui di cibo o materiali composti da sostanze diverse dalla carta. Un errore molto comune riguarda proprio gli scontrini fiscali: anche se sembrano piccoli pezzi di carta, spesso sono realizzati con materiali che non possono essere riciclati insieme alla carta tradizionale.

Residuo secco: cosa va nel contenitore grigio e cosa non deve essere gettato

Il contenitore del residuo secco indifferenziato è destinato soltanto ai materiali che non possono essere avviati ai normali processi di recupero. Tra i rifiuti ammessi rientrano assorbenti, cerotti, mozziconi di sigaretta spenti, spazzolini, rasoi usa e getta, carta sporca non riciclabile, piccoli oggetti composti da più materiali non separabili e altri rifiuti non recuperabili. Il residuo non deve però diventare un contenitore dove gettare qualsiasi cosa senza distinzione.

Ecologia Oggi ricorda che non devono essere conferiti nel residuo materiali che possono essere recuperati attraverso altri circuiti, come vetro, carta, cartone, plastica, metalli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaci scaduti, pile, accumulatori, oli vegetali esausti e legno. Una corretta separazione permette infatti di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale.

Organico: gli scarti alimentari diventano una risorsa

La raccolta dell’umido organico è fondamentale perché consente di trasformare gli scarti alimentari in compost e materiali utili attraverso processi di recupero biologico. Nel contenitore dell’organico possono essere inseriti scarti di cucina e alimentari, bucce di frutta e verdura, gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri del tè, avanzi di cibo, piccoli quantitativi di fiori recisi e tovaglioli di carta sporchi di residui alimentari.

Sono ammessi anche alcuni materiali biodegradabili certificati, come sacchetti compostabili conformi alle normative previste. È invece vietato conferire nell’organico materiali come lettiere sintetiche per animali, mozziconi di sigaretta, polveri, oli esausti, pannolini, assorbenti e rifiuti non biodegradabili. Prestare attenzione alla qualità dell’umido è particolarmente importante perché la presenza di materiali estranei può compromettere l’intero processo di trasformazione.

Multimateriale: plastica, metalli e imballaggi devono essere separati correttamente

Il contenitore del multimateriale raccoglie principalmente gli imballaggi in plastica, metallo e altri materiali leggeri destinati al recupero. Tra i materiali conferibili ci sono bottiglie di plastica, flaconi per detergenti e prodotti per la casa, vasetti dello yogurt, pellicole e confezioni in plastica, lattine, barattoli metallici, tappi e contenitori in alluminio e acciaio. Prima del conferimento è necessario svuotare completamente gli imballaggi e, quando possibile, ridurne il volume.

Non devono invece finire nel multimateriale oggetti in plastica non destinati al riciclo degli imballaggi, come giocattoli, bacinelle, secchi, oggetti voluminosi, contenitori contaminati da sostanze pericolose, apparecchiature elettroniche, CD, DVD, videocassette e materiali composti difficilmente separabili. La distinzione tra plastica da imballaggio e plastica generica è uno degli aspetti più importanti per garantire il corretto funzionamento della filiera.

Le quattro regole fondamentali per una differenziata di qualità

La guida di Ecologia Oggi richiama quattro comportamenti essenziali che ogni cittadino può applicare nella vita quotidiana. Il primo riguarda la lettura delle etichette: conoscere il materiale di cui è composto un prodotto aiuta a scegliere il contenitore corretto. Il secondo è separare gli imballaggi composti da più materiali, come confezioni con parti in plastica, carta o metallo, quando queste componenti possono essere divise. Il terzo consiste nel ridurre il volume degli imballaggi, schiacciando bottiglie, piegando cartoni e ottimizzando gli spazi. Il quarto riguarda l’eliminazione dei residui di cibo dagli imballaggi prima del conferimento, evitando così cattivi odori e contaminazioni.

Una città più pulita parte dai comportamenti quotidiani dei cittadini

La qualità della raccolta differenziata a Reggio Calabria dipende dal lavoro degli operatori ma anche, e soprattutto, dalle abitudini quotidiane delle persone. Ogni famiglia può contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente attraverso semplici azioni: scegliere il contenitore giusto, evitare gli errori più comuni e prestare attenzione alla separazione dei materiali.

La corretta gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide ambientali più importanti per le città moderne. Recuperare più materiali significa ridurre lo spreco di risorse, limitare il ricorso alle discariche e costruire un modello più sostenibile. Con la guida al corretto conferimento dei rifiuti, Ecologia Oggi punta quindi a rafforzare la consapevolezza dei cittadini e a migliorare la qualità della raccolta differenziata, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla tutela della bellezza di Reggio Calabria.