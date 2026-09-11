Putin, l’avvertimento che sa di minaccia: cosa succede se l’Europa invia truppe in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato oggi un nuovo avvertimento sul futuro del conflitto in Ucraina, affermando che un eventuale invio di truppe europee sul territorio ucraino sarebbe interpretato da Mosca come un atto di guerra diretto contro la Russia. Le parole del leader del Cremlino arrivano mentre in Europa prosegue il dibattito sulle possibili forme di sostegno a Kiev e sulle ipotesi di un maggiore coinvolgimento internazionale nella gestione della sicurezza dell’Ucraina.

Putin: “truppe europee in Ucraina significherebbe entrare in guerra con la Russia”

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe, Putin ha dichiarato che i leader europei starebbero valutando la possibilità di un dispiegamento militare in Ucraina e ha collegato questa eventualità a un confronto diretto con Mosca. “In questo momento – ha dichiarato Putin, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe – i leader europei stanno discutendo la possibilità di inviare truppe sul territorio ucraino. Questo significherebbe entrare in guerra con la Russia”.

Il presidente russo ha quindi ribadito la posizione del Cremlino secondo cui la presenza di forze militari europee in Ucraina rappresenterebbe un cambiamento radicale dello scenario del conflitto.

Mosca: “la Russia non è una minaccia per l’Europa”

Nel corso del suo intervento, Putin ha anche sostenuto che la Russia non rappresenta una minaccia per i Paesi europei, cercando di distinguere tra il confronto in corso in Ucraina e un possibile allargamento dello scontro al continente.

Le dichiarazioni del presidente russo si inseriscono in una fase particolarmente delicata della guerra in Ucraina, con il tema delle garanzie di sicurezza e del possibile ruolo delle forze internazionali al centro del confronto diplomatico.

Il messaggio arrivato da Mosca è chiaro: per il Cremlino, qualsiasi presenza militare europea direttamente sul territorio ucraino verrebbe considerata un coinvolgimento nel conflitto e non una semplice operazione di supporto.