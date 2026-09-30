Puliservice Volley Reggio Calabria, Rebecca Orecchio: “squadra competitiva, ci faremo valere”

È già tempo di entusiasmo in casa Puliservice Volley Reggio Calabria. In preparazione in vista della storica stagione d’esordio nel Campionato Nazionale di Serie B2 Femminile 2026/27, la giovane schiacciatrice Rebecca Orecchio traccia un primo bilancio del lavoro svolto e lancia le ambizioni della squadra. “Sta andando molto bene – esordisce la classe 2009 – nonostante sia passato poco tempo, già stiamo lavorando molto e sicuramente questo ci porterà molti risultati per l’inizio del campionato“.

Un’avventura nuova, in una categoria importante, che la vede protagonista insieme a un gruppo in cui crede fortemente: “stiamo lavorando molto bene, stiamo creando un bel gruppo e sicuramente questo ci aiuterà ancora di più con l’inizio di questo campionato. Non ci sarà che migliorare“.

Orecchio non nasconde l’ammirazione per il percorso della società reggina, parte della galassia SportSpecialist insieme alla Domotek Volley maschile: “in questi anni la società è cresciuta veramente tanto e si è fatta sentire un po’ da tutti. Tutti gli obiettivi che ha ottenuto e i risultati sono veramente grandiosi e ammirevoli. Speriamo soprattutto di farne ancora di più anche noi con questa nuova avventura“.

Un pensiero speciale va anche allo staff tecnico e alla struttura che ospita gli allenamenti: “sul mister, su Luciano Azzarà, Mirko Munafò ed il preparatore Minniti sta andando molto bene. Stiamo lavorando per di più sulla parte fisica, come giusto che sia, ma credo che questo ci aiuterà molto“.

Interrogata sull’identità della Puliservice, la giovane schiacciatrice non ha dubbi: “secondo me saremo una squadra competitiva, con cui ogni squadra avrà da lavorare. Non sarà facile vincere in questo campo. Metteremo tutte le squadre alla prova. Nonostante siamo molto giovani, ci sono anche molte giocatrici di esperienza che ci aiuteranno e faranno modo che questa squadra possa farsi valere il più possibile“.

Particolarmente significativo per Orecchio è poter vivere quotidianamente il PalaCalafiore, condividendo spazi e atmosfere con la prima squadra maschile di Serie A2 Credem: “questa è un’emozione veramente pazzesca, perché questo campo è uno dei campi più belli che si possono trovare qui. Ogni giorno vedere degli allenamenti di così alto livello come quelli della Serie A è ammirevole e soprattutto ci fa capire in che realtà siamo e in che società ci troviamo“.

Orecchio guarda al futuro con umiltà. Tra i suoi modelli, un nome su tutti: “non ho un idolo in particolare, ma cerco di prendere spunto da più persone e figure possibili. Se ne devo scegliere una, dico Daniele Lavia, lo schiacciatore che sta facendo sempre di più in Serie A. Fa parte del nostro territorio, quindi penso di poter prendere lui come punto di riferimento“.

L’arrivo di Rebecca Orecchio, originaria di Polistena, rappresenta per la Puliservice Volley Reggio Calabria un investimento importante sul presente e sul futuro. Con un percorso già ricco di successi – dal Trofeo dei Territori alle finali nazionali con la Pallavolo Jonica, fino all’esordio in Serie B2 con la Tigano Palmi – la giovane schiacciatrice si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel girone L di Serie B2.