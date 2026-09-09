Puliservice Volley Reggio Calabria, parte la nuova stagione: prima storica avventura in Serie B2

È iniziata ufficialmente una stagione destinata a entrare nella storia della Puliservice Volley Reggio Calabria. Le ragazze amaranto si sono ritrovate per dare il via alla preparazione in vista del debutto nel campionato nazionale di Serie B2 Femminile, categoria che la società reggina affronterà per la prima volta. Un nuovo capitolo caratterizzato da conferme, giovani talenti e ambizioni importanti all’interno del progetto legato al mondo SportSpecialist, che unisce la principale realtà cittadina del volley maschile, la Domotek, la formazione femminile e un settore giovanile in continua crescita.

La preparazione atletica è iniziata sotto la guida del preparatore Francesco Minniti. Il raduno è stato caratterizzato da sorrisi, abbracci e grande entusiasmo per una stagione che propone alla pallavolo femminile reggina una sfida completamente nuova. La Puliservice si prepara infatti alla sua prima esperienza sul palcoscenico nazionale della B2, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

La Puliservice e la Domotek insieme nel progetto SportSpecialist

La società è associata al progetto SportSpecialist, realtà che vede già protagonista la “gemella” Domotek Volley nel campionato maschile di Serie A2. Un legame che rafforza ulteriormente il movimento pallavolistico di Reggio Calabria e che punta a creare una struttura capace di coinvolgere alto livello, settore femminile e attività giovanile. Al raduno erano presenti il main sponsor Puliservice, il presidente Giuseppe Polimeni e tutto il management. A guidare la squadra nella nuova avventura sarà lo staff tecnico coordinato dal nuovo head coach Luciano Azzarà, affiancato dall’assistente Mirko Munafò.

Nel gruppo ci sono le confermate Federica Perri, Alessia Neri ed Elisa D’Elia, alle quali si aggiungono le nuove arrivate Rebecca Orecchio, Rebecca Alvaro, Marisa Gatto, Sofia Tallariti, Ilenia Dascola, Rachele Pioli, Margot Dzunik, Nicol Giombini e Katia Romeo. Un organico costruito mescolando continuità, nuovi innesti e giovani talenti per affrontare una categoria impegnativa come la Serie B2.

Al PalaCalafiore la staffetta con la Domotek

Il PalaCalafiore diventerà il punto di riferimento quotidiano del progetto. Con l’inizio della preparazione si creerà infatti una vera e propria staffetta di allenamenti tra la formazione femminile amaranto e la prima squadra maschile guidata da Antonio Polimeni. Un connubio pensato per rafforzare l’identità comune delle due realtà e favorire uno scambio continuo di energie e professionalità.

La nuova stagione si presenta particolarmente interessante anche per la composizione del girone, caratterizzato da una forte componente territoriale e dalla presenza di numerose squadre calabresi e siciliane. Per la Puliservice sarà quindi un campionato nazionale, ma allo stesso tempo ricco di confronti geograficamente vicini e di sfide particolarmente sentite.

Debutto il 17 ottobre, il 25 la prima storica partita in casa

Il debutto assoluto in Serie B2 è previsto in trasferta il 17 ottobre. Bisognerà invece attendere il 25 ottobre per vivere la prima storica partita casalinga della Puliservice nella categoria: al PalaCalafiore arriverà il Melilli Volley, per un appuntamento che rappresenterà un momento significativo nel percorso della pallavolo femminile reggina.

Il girone delle amaranto comprende Lory Volley Pizzo, Volley Metauria Gioia Tauro, Messina Volley, Edilia 2020 Santa Teresa, Città di Gela, Volley Terrasini, Teams Catania, Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Melilli Volley, Covei Alus Volley, La Braceria Palermo e New Amando Volley.

La preparazione è dunque partita con entusiasmo e con la volontà di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio. Per la Puliservice Volley Reggio Calabria comincia una nuova dimensione sportiva, mentre la città si prepara a vivere una stagione che vedrà il PalaCalafiore sempre più al centro della grande pallavolo, tra la Serie B2 femminile e la Serie A2 maschile della Domotek.