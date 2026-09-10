Puliservice Volley Reggio Calabria, Azzarà lancia la sfida in Serie B2: “valorizzeremo i talenti del territorio”

La nuova avventura della Puliservice Volley Reggio Calabria è ufficialmente iniziata. La matricola del girone L di Serie B2 femminile si prepara al debutto nel campionato interregionale affidandosi a un volto profondamente legato alla città: in panchina ci sarà Luciano Azzarà, tecnico reggino e amaranto al cento per cento, chiamato a guidare un progetto che punta sulla crescita delle giovani e sulla valorizzazione delle risorse locali. Il nuovo head coach, dopo un anno vissuto da assistant coach in Serie C al fianco di Franco Giglietta, ha presentato la squadra e delineato gli obiettivi per la stagione che sta per iniziare, indicando nel gruppo a disposizione il vero punto di forza della formazione reggina.

Nel corso della presentazione, Azzarà ha evidenziato la filosofia scelta dalla società: costruire un percorso basato sulla continuità e sulla valorizzazione delle atlete del territorio. Una scelta che emerge chiaramente anche dalle strategie di mercato della Puliservice, che ha deciso di puntare soprattutto sulle proprie risorse interne. “Iniziamo con un ottimo gruppo, molto giovane, ma la stagione sarà molto impegnativa”, ha dichiarato il tecnico. “Abbiamo delle giovani promettenti, delle ottime ragazze che hanno già avuto esperienza in questo campionato e uno staff dietro che ci consente di lavorare nel migliore dei modi”.

Un’impostazione che guarda al futuro e che coinvolge soprattutto le giocatrici reggine già presenti nel progetto, affiancate da pochi innesti provenienti da fuori regione. “Le ragazze, soprattutto le giovani, anche quelle che sono rimaste l’anno scorso, sono di Reggio Calabria. Gli innesti da fuori sono pochi, si vuole sicuramente valorizzare quelli che sono i talenti del nostro territorio”, ha spiegato Azzarà.

Il Palacalafiore, una casa prestigiosa per la nuova stagione

Tra gli elementi più significativi della nuova stagione c’è anche la possibilità per la Puliservice Volley Reggio Calabria di giocare e allenarsi al Palacalafiore, una delle strutture sportive più importanti della città. Il palazzetto, simbolo dello sport reggino, sarà teatro delle gare casalinghe della formazione femminile in una sorta di staffetta con la prima squadra maschile della Domotek, impegnata nel campionato di Serie A2. Una prospettiva accolta con entusiasmo dal tecnico amaranto, consapevole dell’importanza di poter contare su un impianto di questo livello. “Bellissimo, no? Poter avere la possibilità di giocare in una struttura del genere, anche allenarsi, è una cosa importante”, ha esclamato Azzarà. “Dovremmo essere bravi a sfruttare questa occasione”.

Il debutto nel campionato di Serie B2 femminile rappresenterà un banco di prova importante per la squadra reggina. Il girone L si annuncia infatti competitivo, con diverse formazioni costruite per puntare ai vertici della classifica e provare il salto di categoria. Azzarà non nasconde le difficoltà del percorso, ma guarda con fiducia alla sfida che attende la sua squadra.

“Campionato di buon livello, forse meglio dell’anno scorso”, ha analizzato il tecnico. “Le squadre si sono attrezzate per fare bene, ci sono squadre che da un paio d’anni provano a fare il salto di categoria e si sono attrezzate ancora meglio. Sarà un campionato difficile”. Per la Puliservice Volley Reggio Calabria inizia dunque una stagione storica, con l’obiettivo di affrontare la nuova categoria attraverso un’identità precisa: giovani, territorio e passione amaranto.