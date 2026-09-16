Puliservice Volley Reggio Calabria, arriva Rebecca Alvaro: la centrale classe 2009 entra nel roster della prima squadra

Nuovo innesto per la Puliservice Volley Reggio Calabria, che ufficializza l’ingaggio di Rebecca Alvaro, centrale classe 2009 pronta a entrare nel roster della prima squadra guidata dal tecnico Luciano Azzarà. La società reggina punta così ancora una volta sulla crescita dei giovani talenti del territorio, inserendo in organico un’atleta considerata di prospettiva e già protagonista di un percorso sportivo in costante evoluzione nonostante la giovane età.

La nuova giocatrice amaranto arriva alla Puliservice dopo alcune esperienze significative maturate negli ultimi anni. Ha iniziato il suo percorso nella pallavolo con la società Raffaele Battaglia nel 2023, disputando due stagioni tra Under 16 e Seconda Divisione. Successivamente è approdata alla Sportspecialist, dove ha continuato il proprio percorso di crescita affrontando i campionati di Under 16 e Prima Divisione, fino al salto nella squadra maggiore della Puliservice Volley Reggio Calabria.

Il club: “Un profilo di grande prospettiva”

La società ha annunciato l’arrivo della giovane centrale sottolineando il valore del progetto dedicato alla crescita dei talenti locali. “La Puliservice Volley Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ufficialità dell’ingaggio della giovane atleta Rebecca Alvaro, centrale classe 2009, che entra a far parte del roster della prima squadra guidata dal Mister Luciano Azzarà. Rebecca rappresenta un profilo di grande prospettiva per il club, che continua a puntare con decisione sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio”.

La società ha inoltre evidenziato il percorso già maturato dalla nuova arrivata, capace di confrontarsi con realtà e categorie diverse nonostante la giovane età. “Nonostante la giovane età, la nuova arrivata vanta già un percorso sportivo in costante crescita, che l’ha portata a maturare esperienze significative in campionati seniores”. Con l’ingresso di Rebecca Alvaro, la Puliservice Volley Reggio Calabria arricchisce il proprio gruppo con una nuova atleta pronta a mettersi a disposizione dello staff tecnico e della squadra. “La società Puliservice dà il benvenuto a Rebecca, augurandole le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la nostra maglia”.