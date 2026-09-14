Puliservice Volley, Rachele Pioli si presenta: “al Palacalafiore ci hanno accolto bene, vogliamo toglierci soddisfazioni”

Una nuova protagonista è pronta a vestire la maglia della Puliservice Volley Reggio Calabria. Si tratta di Rachele Pioli, giovane schiacciatrice nata a Foligno il 25 maggio 2005, che approda in riva allo Stretto portando con sé un percorso già ricco di esperienze e risultati importanti nonostante la giovane età. Cresciuta nella Trevi Volley, Pioli ha costruito le proprie basi pallavolistiche conquistando diversi successi nel settore giovanile: campionessa regionale nelle categorie Under 14, Under 17 e Under 19, oltre a due finali regionali raggiunte. Le sue qualità tecniche e caratteriali le hanno permesso di entrare nel radar della rappresentativa regionale e di allenarsi anche con i selezionatori nazionali.

La crescita di Rachele Pioli è passata presto dal confronto con realtà lontane dalla propria terra d’origine. Dopo l’esordio in B2 e Under 18 con l’Olimpia Teodora Ravenna, la schiacciatrice è tornata a Trevi per affrontare il campionato di B1. Successivamente ha vissuto altre esperienze importanti in Emilia-Romagna, con l’Alseno in B2, e nelle Marche, con la Clementina 2020, squadra con cui nella scorsa stagione ha sfiorato l’accesso ai playoff. Ora per Pioli si apre una nuova fase della carriera con la maglia della Puliservice Volley, un’avventura che l’ha subito coinvolta positivamente sin dai primi giorni di lavoro a Reggio Calabria.

L’impatto con Reggio Calabria e il Palacalafiore

La nuova giocatrice biancoblu ha raccontato le prime sensazioni dopo l’arrivo in squadra, sottolineando l’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione e per il primo approccio con l’ambiente reggino. “Siamo reduci dal primissimo incontro tutti insieme, c’era tutta la dirigenza, c’era lo sponsor, c’erano tutti i componenti dello staff tecnico. È chiaro che si riparte, si riparte finalmente in campo, siamo al Palacalafiore, verso una nuova avventura, una nuova esperienza“, ha spiegato Pioli. Grande entusiasmo anche per la struttura che ospiterà le gare casalinghe della squadra.

“Le ambizioni sicuramente sono alte, abbiamo iniziato bene la stagione. Bellissime impressioni, il palazzetto, il Palacalafiore è fantastico, è molto grande, ci hanno accolto bene, lo staff e la dirigenza ci hanno spiegato quello che saranno poi i prossimi giorni e sono molto emozionata“, ha aggiunto la schiacciatrice. Nel presentarsi ai nuovi tifosi, Rachele Pioli ha raccontato anche il proprio modo di vivere la pallavolo, evidenziando il carattere come una delle sue principali caratteristiche. “In campo sono sicuramente una giocatrice molto grintosa e cerco sempre di spronare le mie compagne e voglio fare il meglio possibile“, ha dichiarato.

Il campionato alle porte: “Sarà molto competitivo”

La nuova stagione rappresenterà per Pioli anche una sfida particolare, visto che per la prima volta affronterà il campionato in questa zona geografica dopo le esperienze maturate in altre regioni italiane. “Ho giocato questo campionato in altre regioni, è molto competitivo. Giocheremo contro tante squadre siciliane aggiunte ai derby. Mi aspetto sicuramente un campionato combattuto. È il primo anno che affronto questa zona del campionato, quindi ho sempre fatto in altre regioni, però so e mi hanno detto che sarà competitivo“, ha raccontato. La schiacciatrice guarda però con fiducia al gruppo e agli obiettivi della squadra, puntando sulla crescita collettiva nel corso della stagione. “Mi aspetto di toglierci delle soddisfazioni. Ancora siamo agli inizi, ci stiamo trovando tra le ragazze, ma mi sembra che siamo un buon gruppo e che possiamo fare bene“, ha concluso Rachele Pioli.