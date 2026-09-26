Puliservice Volley in campo per l’ambiente: atlete protagoniste della pulizia straordinaria al Parco Lineare Sud

Questa volta non c’erano palloni da recuperare né schiacciate da difendere. Le atlete della Puliservice Volley Reggio Calabria hanno lasciato per un giorno il parquet per dedicarsi al territorio, trasformando lo spirito di squadra in un gesto concreto di cittadinanza attiva. Armate di guanti e sacchi, le giocatrici hanno raccolto rifiuti abbandonati e partecipato all’iniziativa “Sea & Rivers”, la campagna nazionale promossa da Plastic Free contro l’inquinamento causato dalla plastica e dai rifiuti.

Quasi al completo e accompagnate dai mister Azzarà e Munafò, le ragazze della Puliservice Volley hanno risposto presente all’appuntamento, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di sensibilizzazione anche fuori dagli impianti sportivi. Un messaggio importante per un gruppo giovane, impegnato nella fase di preparazione alla nuova stagione agonistica.

L’iniziativa si è svolta sabato 26 settembre alle ore 09:30 al Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, con ritrovo alla piazzetta di fronte alla stazione Omeca. L’appuntamento rientra nel programma nazionale di “Sea & Rivers”, una mobilitazione che nel fine settimana dal 25 al 27 settembre ha coinvolto oltre duecento iniziative tra l’Italia e alcune sedi estere. La giornata reggina ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio insieme ai volontari e ai cittadini. Accanto a Plastic Free erano presenti il Comitato di Quartiere Torre Lupo, Mare Pulito, la stessa Puliservice Volley Reggio Calabria, Dragon Team Canoa e Kayak Rc, Windsurf School, Asd Tennistavolo Casper, Magna Grecia Wind Club e gli affidati in prova al servizio sociale dell’UEPE.

Le atlete trasformano lo spirito di squadra in impegno civile

La partecipazione della Puliservice Volley ha rappresentato un momento significativo per una squadra che sta costruendo la propria identità anche attraverso valori che vanno oltre la competizione sportiva. Le giocatrici hanno condiviso il lavoro con volontari e associazioni, contribuendo alla pulizia di un’area importante della città e mostrando attenzione verso la tutela dell’ambiente. L’evento, aperto a grandi e piccoli, è stato autorizzato dal Comune di Reggio Calabria e ha offerto un’occasione di incontro tra diverse realtà impegnate nella valorizzazione del territorio. Un’iniziativa che ha unito sport, partecipazione e responsabilità collettiva.

La Puliservice Volley guarda alla stagione con un messaggio forte

Il gesto delle atlete arriva in una fase importante della stagione, con il gruppo impegnato nella pre-season e nella preparazione di un campionato che si preannuncia ricco di sfide. Un segnale positivo per una squadra nuova ma già caratterizzata da entusiasmo, determinazione e voglia di crescere. Con i guanti al posto delle ginocchiere, le ragazze della Puliservice Volley Reggio Calabria hanno dimostrato che la pallavolo può essere anche uno strumento di cambiamento sociale. Un esempio per la comunità, capace di unire la passione sportiva all’impegno per rendere più bello e pulito il proprio territorio.

Perché il risultato più importante, in questa occasione, non era scritto su un tabellone: era la restituzione alla città di un angolo più curato e vissuto. Un’altra forma di vittoria, costruita attraverso collaborazione, attenzione e senso di appartenenza.