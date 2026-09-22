Puliservice Volley, Elisa D’Elia alza l’asticella: “in Serie B2 serviranno più difesa e massimo impegno”

La pausa estiva è ormai alle spalle e per la Puliservice Volley è tempo di tornare in palestra. Dopo una stagione esaltante, chiusa con un campionato di altissimo livello, il club si prepara ad affrontare una nuova sfida: il debutto in Serie B2, un campionato caratterizzato da avversarie più attrezzate e da un livello tecnico superiore. A raccontare aspettative, ambizioni e consapevolezza del nuovo percorso è una delle colonne dello spogliatoio, il libero Elisa D’Elia, intervenuta per presentare la stagione che sta per iniziare. La parola chiave per affrontare il salto di categoria è una sola: adattarsi. La Serie B2 richiederà infatti un cambio di passo, soprattutto nei fondamentali difensivi. “Ci sarà da fare tanta difesa perché si sale di categoria”, esordisce D’Elia. “È un campionato più competitivo, più bello, e poi giocheremo qui a casa. Sono ingredienti perfetti per dare il massimo”.

Il libero della Puliservice conosce bene le difficoltà del nuovo livello, avendo già affrontato palcoscenici importanti. Il confronto con la categoria precedente evidenzia una differenza significativa, soprattutto nella gestione della ricezione e della fase difensiva. “Sale, diventa molto ma molto più impegnativo in ricezione e in difesa. Diciamo che cambia totalmente il gioco rispetto alla Serie C. Quello che mi aspetto da parte mia è sicuramente mettere tutto l’impegno per fare bene”.

Una nuova stagione che partirà anche dalla continuità tecnica garantita dalla presenza di Luciano alla guida della squadra. Un rapporto già consolidato negli anni tra allenatore e giocatrice. “Io Luciano l’ho avuto sia l’anno scorso come Assistant coach di Mister Giglietta che qualche anno fa a Polistena e sono stata contenta di riaverlo. Credo molto nelle sue capacità, mi trovo molto bene con lui e sono sicura che darà del suo meglio per noi, così come noi daremo il massimo per lui”.

Gli obiettivi: prima la salvezza, ma senza porsi limiti

Il gruppo della Puliservice Volley è giovane, ma pronto ad affrontare una stagione impegnativa con entusiasmo e ambizione. La salvezza rappresenta il primo obiettivo, ma all’interno dello spogliatoio non manca la voglia di guardare oltre. “Sarà un campionato difficile, ci sono squadre ben attrezzate, tra cui Gela e Melilli, però io sono fiduciosa di quello che stiamo facendo e di quello che possiamo fare. L’obiettivo? Innanzitutto la salvezza, ma secondo me si può fare anche di più”.

Un elemento importante per la nuova annata sarà anche il ritorno della squadra nel proprio palazzetto, dopo le esperienze in strutture come Gallina e Boccioni. Un fattore che può rappresentare un valore aggiunto grazie al calore del pubblico. “Rispetto a Gallina o al Boccioni chiaramente è diverso”, ammette D’Elia. “Penso che i tifosi possano riuscire a venire. Si è creato un bel movimento l’anno scorso, i miei amici si sono appassionati e continuano a chiedermi quando iniziamo. Il palazzetto è molto suggestivo, ci abitueremo piano piano”.

Il nuovo palazzetto e la leadership di Federica Perri

La nuova struttura rappresenterà non solo la casa della Puliservice Volley, ma anche uno stimolo per migliorare ulteriormente il livello di lavoro quotidiano. “Già il fatto che ci alleneremo qui, che questo sarà il nostro campo, è qualcosa in più. C’è un salto di qualità anche dal punto di vista della struttura rispetto a quella che magari era lo scorso anno”.

In chiusura, Elisa D’Elia ha dedicato un pensiero al nuovo capitano della squadra, Federica Perri, chiamata a guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. “Sinceramente non avevo dubbi che sarebbe stata lei, perché se lo merita”. Per la Puliservice Volley la nuova stagione è dunque alle porte: una sfida più difficile, ma anche una grande occasione per confermare crescita, ambizioni e identità.