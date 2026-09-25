Puliservice Volley, Alessia Neri è carica: “in B2 ci toglieremo grandi soddisfazioni”

La Puliservice Volley Reggio Calabria riparte dalle certezze. E una delle certezze si chiama Alessia Neri. La giovane schiacciatrice, confermata in rosa, sarà una delle protagoniste della nuova avventura in Serie B2 femminile, il salto di categoria che il sodalizio reggino si appresta a vivere con grande entusiasmo. “Mi aspetto un’annata sicuramente impegnativa, essendo che affronteremo comunque un campionato nazionale e sicuramente dovremo impegnarci molto. Però secondo me potremmo toglierci molte soddisfazioni“.

Un ottimismo che poggia su basi solide. La squadra, secondo la stessa Neri, è stata costruita bene: “c’è un grosso marchio reggino e tante ragazze che chiaramente scalpitano per volare in alto“.

Tra i temi affrontati, anche il salto di qualità che attende il gruppo. Rispetto alla Serie C regionale, avverte la schiacciatrice, “sicuramente è un campionato con un livello più equilibrato e ci sono molte squadre forti e ben costruite. Dovremmo dare il massimo ogni partita“.

Un cambio di passo che richiede concentrazione e continuità, ma che la Puliservice sembra voler affrontare con la giusta mentalità.

Si riparte anche con una nuova guida tecnica. Luciano Azzarà, nuovo mister scalpita per fare bene. “Io Luciano l’ho conosciuto l’anno scorso, mi fido molto. È una persona molto tranquilla, diciamo severa, solo quando serve“, racconta la schiacciatrice, tracciando il profilo di un tecnico capace di coniugare calma e autorevolezza.

Sul piano individuale, Neri ha le idee chiare: “mi aspetto di migliorare molto sia tecnicamente e anche, diciamo, di carattere“. Un percorso di crescita che va di pari passo con quello della squadra.