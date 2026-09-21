Catanzaro, “Puliamo il Mondo”: raccolti oltre 100 kg di rifiuti a Giovino

Una mattinata di impegno, partecipazione e attenzione al territorio quella che ha visto ieri mattina volontari, associazioni e cittadini riunirsi su un tratto di spiaggia libera in località Giovino, nel quartiere marinaro di Catanzaro, per la giornata di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente e inserita nell’iniziativa internazionale “Clean Up the World”. Un appuntamento che ha trasformato la pulizia dell’arenile in un momento di condivisione e sensibilizzazione sul valore degli spazi comuni e sulla necessità di prendersene cura.

A partecipare sono stati soci e volontari provenienti da diversi circoli di Legambiente, tra cui Catanzaro, Ricadi, Girifalco, Riviera dei Gigli e Le Castella, insieme ad alcuni membri di “In Cammino – Fitwalking, Trekking, Nature Outdoor”, ad altre associazioni del territorio e a numerosi cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo alla giornata. Un’adesione ampia che ha confermato come la tutela dell’ambiente possa diventare un momento capace di mettere insieme realtà diverse, accomunate dalla volontà di contribuire concretamente alla cura del territorio. La presenza dei volontari ha inoltre permesso di riportare l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti e, più in generale, sulla necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza individuale e collettiva.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti complessivamente oltre 100 chilogrammi di rifiuti, con una presenza particolarmente significativa di materiali legati al consumo e all’abbandono lungo l’arenile. Tra i materiali raccolti figurano due pneumatici, un ombrellone completo, un telo da mare, un secchio lavapavimenti, residui di poliuretano espanso e polistirolo, una coperta sfibrata e numerose salviettine igienizzanti, oltre a una grande quantità di plastica rigida di diversa origine e dimensione e un imbuto in plastica.

Particolarmente consistente anche la quantità di bottiglie di vetro, soprattutto di superalcolici, e di bottiglie e lattine in plastica, alcune delle quali ancora piene e non aperte. Tra i rifiuti recuperati anche una pesante componente elettromeccanica, materiali in carta e cartone, un pezzo di cartellone informativo rigido e un tavolo in legno. Un dato significativo riguarda inoltre i mozziconi di sigaretta, che da soli hanno raggiunto il peso di circa 500 grammi.

“Giornate come queste non vanno intese come semplice atto di pulizia, ma come una vera e propria azione di sensibilizzazione, visiva e concreta – ha sottolineato Silvia De Santis, direttrice di Legambiente Calabria –. L’impegno dei volontari è immenso, costituisce il vero motore di ogni attività che viene organizzata sul territorio e ha un impatto educativo fortissimo sulle comunità e su tutti i cittadini”.

“Puliamo il Mondo ci offre l’occasione per ribadire che la tutela dell’ambiente passa dalla partecipazione e dalla responsabilità condivisa – ha sottolineato la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta –. Quella di oggi non è soltanto un’attività di raccolta dei rifiuti, ma un momento attraverso il quale riportiamo l’attenzione sul valore dei nostri territori e sulla necessità che ciascuno faccia la propria parte. Il coinvolgimento diretto dei cittadini è fondamentale perché consente di trasformare un gesto concreto in un messaggio di sensibilizzazione che arriva alle comunità e rafforza la consapevolezza sul rapporto che abbiamo con i luoghi in cui viviamo”.

“Questa giornata ci permette anche di guardare oltre il gesto della pulizia e di riflettere sulle fragilità del nostro territorio – ha proseguito Parretta –. Quello che è accaduto a Catanzaro con il ciclone Harry ci ha mostrato concretamente quanto sia cambiato il quadro climatico. Proprio sul nostro litorale, l’azione preventiva del Comune, l’importante lavoro della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco e la straordinaria risposta dei cittadini hanno contribuito ad evitare conseguenze ancora più gravi ma non possiamo continuare a rincorrere le emergenze. Serve tutto il nostro impegno: possiamo frenare un ulteriore aumento delle temperature puntando sulle energie rinnovabili per tutelare l’ambiente ed abbassare le bollette. Alla mitigazione bisogna unire l’adattamento: le parole chiave sono prevenzione e pianificazione territoriale”.

L’iniziativa è stata occasione per affrontare il tema degli effetti della crisi climatica in Calabria e delle azioni di mettere in campo attraverso le voci del geologo Arcangelo Francesco Violo che posto in luce le criticità legate all’erosione costiera e di Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene, che ha parlato del tema del parco eolico, nell’ambito del confronto sui temi ambientali e sulla tutela del territorio. La nostra regione, secondo i dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, ha registrato, dal 2010, 134 eventi meteo estremi che hanno causato danni, di cui 19 soltanto dall’inizio di quest’anno.

Numeri che ci dicono che c’è stata un’accelerazione e che non possiamo più considerare questi fenomeni come episodi isolati. Per questo dobbiamo investire molto di più nella prevenzione e nell’adattamento, fermando il consumo di suolo, mettendo in sicurezza le aree più fragili, migliorando le infrastrutture idriche ed aumentando le aree verdi nelle città e recuperando, soprattutto lungo le coste, quelle difese naturali rappresentate dalle dune, dai sistemi dunali e dalle zone umide.

Legambiente Calabria rivolge un ringraziamento al Comune di Catanzaro, e in particolare all’assessora all’Ambiente ed alla Transizione ecologica, Irene Colosimo, per la collaborazione e il supporto all’iniziativa; alla Sieco Srl per il sostegno nelle attività legate allo smaltimento dei rifiuti e al Coco Beach per la disponibilità degli spazi offerti ai volontari.