Pubblicato il libro del prof. Arillotta “I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria”

È uscito, per Kaleidon editrice, il nuovo lavoro del professor Filippo Arillotta, dal titolo “I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria”. In questo saggio, diviso in dieci racconti, l’autore ha raccolto altrettante testimonianze di persone più o meno estranee alla realtà reggina che hanno incontrato nel loro percorso il nostro bergamotto. Sono testimonianze che offrono un interessante spaccato di come il bergamotto fosse importante nella vita di ogni giorno della popolazione europee e mondiali.

Nel saggio si trovano quindi relazioni di viaggiatori, venuti apposta a vedere il bergamotto dove lo si coltivava, indagini di mercato, analisi chimiche, relazioni industriali, analisi politiche e brani di letteratura. In ultimo si trova anche un sorprendente brano di Corrado Alvaro sconosciuto ai più, in cui il bergamotto assume un ruolo molto curioso di analisi della realtà politica della sua epoca.

Il volume presenta quindi tante notizie interessanti e nuove per il pubblico degli appassionati e degli amanti della storia reggina.