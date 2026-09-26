Psicologo online per i giovani, Occhiuto: “la Calabria prima Regione in Italia a offrire questo servizio” | VIDEO

Un investimento da 1,6 milioni di euro per portare il supporto psicologico gratuito direttamente vicino ai cittadini calabresi. La Regione Calabria ha lanciato “Parliamone Insieme”, un nuovo servizio di psicologia sociosanitaria di prossimità che punta a garantire un aiuto immediato e facilmente accessibile attraverso una rete capillare nelle Case della Comunità e una piattaforma digitale attiva 24 ore su 24. La presentazione dell’iniziativa si è svolta questa mattina nella Sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro, in occasione della firma dei contratti per i 48 psicologi che saranno impegnati concretamente sul territorio e online a partire dal 1° ottobre 2026. Un progetto che nasce con l’obiettivo di offrire un primo punto di ascolto per affrontare difficoltà emotive, fragilità psicologiche e situazioni di disagio, creando un collegamento diretto tra cittadini e rete dei servizi sociosanitari regionali.

La linea digitale H24 per i giovani tra 18 e 30 anni

Accanto alla presenza nelle strutture territoriali, il progetto prevede una seconda linea di intervento completamente digitale. Coordinato dall’Asp di Catanzaro, il servizio online sarà dedicato in particolare alla fascia d’età 18-30 anni. A garantire il funzionamento della linea saranno 14 psicologi turnisti, con la presenza assicurata anche nelle ore notturne di due professionisti, così da offrire un punto di riferimento continuativo. L’accesso potrà avvenire attraverso un centralino VoIP con un numero telefonico dedicato, 0961 520230, e tramite il canale WhatsApp Business per messaggi brevi al numero 375 520 6607. Il servizio sarà operativo dal prossimo 1 ottobre. La Regione ha inoltre previsto l’utilizzo della Piattaforma di Telemedicina Regionale, gestita da Azienda Zero, per consentire colloqui strutturati a distanza nel rispetto delle normative sulla privacy e del GDPR.

Occhiuto: “la Calabria è la prima Regione in Italia a offrire lo psicologo online ai giovani dai 18 ai 30 anni”

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha presentato l’iniziativa anche attraverso un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da un video che riportiamo a corredo dell’articolo, sottolineando il carattere innovativo del progetto. “La Calabria è la prima Regione in Italia a offrire lo psicologo online ai giovani dai 18 ai 30 anni”, ha scritto Occhiuto.