Protocollo Mediterranea-Bellisario, Minasi: “preziosa opportunità di crescita per le giovani studentesse”

“Esprimo il mio più vivo apprezzamento per il protocollo “Gender Space Network per il futuro” sottoscritto tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Fondazione Bellisario, volto a sostenere il talento delle giovani studentesse. Un progetto che darà a tante ragazze, desiderose di formarsi adeguatamente e affermarsi professionalmente, preziosissime opportunità di confronto e apprendimento“. Il Senatore della Lega Tilde Minasi commenta con queste parole l’accordo siglato ieri a Palazzo Campanella tra l’Ateneo reggino e la Fondazione guidata da Lella Golfo.

“Il protocollo strategico appena firmato – prosegue la Senatrice – porterà imprenditrici e professioniste nazionali nelle aule universitarie della Mediterranea, consentendo agli studenti di toccare con mano l’esperienza concreta di chi ogni giorno dirige imprese e produce lavoro. In particolare per le ragazze sarà un modo per capire come tutto sia possibile, se si lavora con passione e impegno, e per orientarsi sulle scelte future, attraverso questo patrimonio di esperienze messe a disposizione dalla rete della Fondazione Bellisario, di cui peraltro mi onoro di far parte.

Voglio per questo ringraziare l’on. Lella Golfo e il Rettore Giuseppe Zimbalatti – continua Minasi – per questa splendida iniziativa che offre un’occasione unica a una città e un territorio, come quello reggino, capace di esprimere grandi talenti, che necessitano però di guide e indicazioni per potersi esprimere appieno.

Ne approfitto, inoltre, per elogiare il gran lavoro del Magnifico Rettore e dei docenti dell’Università reggina – conclude la Senatrice – per l’organizzazione della Notte delle Ricercatrici e Ricercatori che si è appena tenuta e che ha aperto gli spazi dell’Ateneo alla cittadinanza“.