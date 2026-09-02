Protesta in Spagna, 50mila persone in piazza contro i migranti a Ceuta: insulti verso Pedro Sanchez | VIDEO

Circa 50mila persone hanno partecipato a Madrid alla manifestazione per Ceuta, secondo i dati diffusi dalla delegazione del governo centrale nella capitale spagnola. La mobilitazione si è svolta in piazza Cibeles, davanti alla sede del Comune, richiamando numerosi cittadini con bandiere della Spagna e di Ceuta. Alla manifestazione erano presenti anche il leader del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, e quello di Vox, Santiago Abascal. Durante il raduno la protesta si è indirizzata soprattutto contro il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez.

Dalla piazza si sono levati insulti e slogan particolarmente duri contro il premier. “Traditore, ‘hijo de puta’, in prigione”, hanno scandito alcuni manifestanti. Tra i cori anche “Ceuta resisti, la Spagna si ribella” e “Spagna cristiana e non musulmana”.