Proseguono gli appuntamenti di Epic Arghìa: variazione di programma, un evento è annullato

Prosegue il viaggio di “Epic Arghìa”, la rassegna culturale che dopo la tappa di Bova, in programma fino all’11 settembre, si sposta a Locri per due appuntamenti ospitati nella suggestiva cornice del Museo e Parco archeologico di Locri. La manifestazione propone un nuovo momento di incontro tra teatro, musica, poesia e arti performative, con una variazione rispetto al programma inizialmente previsto. Il cartellone del 12 e 13 settembre vedrà infatti protagonista Mana Chuma Teatro con due spettacoli, dopo l’annullamento dello spettacolo “Radio Argo” con Peppino Mazzotta per cause di forza maggiore comunicate dalla compagnia ospite.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle ore 20:30, quando al Museo e Parco archeologico di Locri andrà in scena “Un’altra Iliade”, spettacolo di Mana Chuma Teatro con testo e regia di Massimo Barilla e Salvatore Arena. Lo spettacolo conduce il pubblico all’interno dell’Iliade, ma attraverso una prospettiva differente e inedita: quella di due personaggi marginali, interpretati da Salvatore Arena, che la guerra non la combattono da protagonisti, ma la subiscono sulla propria pelle. Un punto di vista che trasforma il racconto epico in una riflessione universale sulle guerre di ogni tempo, sulle sopraffazioni e sulle conseguenze devastanti che i conflitti continuano a generare.

Annullato “Radio Argo”, domenica arriva “Sfumature sonore capitolo II”

Lo spettacolo “Radio Argo”, con Peppino Mazzotta, previsto per domenica 13 settembre, è stato annullato per cause di forza maggiore comunicate dalla compagnia ospite. Al suo posto, sempre domenica 13 settembre alle ore 20:30 al Museo e Parco archeologico di Locri, sarà proposto “Sfumature sonore capitolo II”, il nuovo appuntamento firmato Mana Chuma Teatro che prosegue il percorso di contaminazione tra linguaggi artistici differenti.

Lo spettacolo intreccia musica, poesia performativa e danza in un percorso tra materia, suono e spirito, nel quale le note di Luigi Polimeni incontrano il testo poetico e le canzoni in dialetto reggino di Massimo Barilla. Le coreografie di Sarah Lanza prendono vita attraverso la danza di Aurora Galteri, completando un progetto artistico che mette in dialogo diverse forme espressive e accompagna il pubblico in un’esperienza tra parola, corpo e musica.

Con gli appuntamenti di Locri, “Epic Arghìa” continua così il proprio percorso culturale valorizzando luoghi simbolo del patrimonio calabrese e creando occasioni di confronto tra storia, teatro e nuovi linguaggi artistici.