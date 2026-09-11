Pro Loco di Scilla, arriva il commissariamento straordinario: ecco chi guiderà la fase di rilancio | NOME

La Pro Loco di Scilla entra in una fase di transizione con l’avvio del commissariamento straordinario deciso dall’UNPLI Reggio Calabria APS. La decisione arriva dopo le dimissioni unanimi del Consiglio Direttivo dell’associazione scillese, che aveva affidato all’UNPLI provinciale il compito di garantire la continuità amministrativa e organizzativa, accompagnando la Pro Loco verso la ricostituzione degli organi democraticamente eletti. Il Consiglio Provinciale UNPLI Reggio Calabria, riunitosi il 3 settembre 2026, ha condiviso all’unanimità la proposta del presidente provinciale Rocco Deodato di nominare come Commissario Straordinario Bruno Ienco, presidente della Pro Loco di Bagnara, che ha dato la propria disponibilità a seguire questa delicata fase di passaggio.

Al Commissario Straordinario sono stati affidati tutti gli adempimenti necessari per assicurare la continuità della vita associativa della Pro Loco di Scilla. Tra i compiti previsti rientrano la gestione degli aspetti amministrativi e associativi, l’affiliazione UNPLI per il 2027 e l’accompagnamento dell’associazione fino alla convocazione dell’assemblea dei soci e al rinnovo degli organismi collegiali.

Parallelamente, UNPLI Reggio Calabria e il Commissario Straordinario hanno già concordato l’avvio di una nuova campagna di tesseramento, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione alla vita associativa, coinvolgere nuovi soci e rafforzare la base sociale della Pro Loco in vista della futura ricostituzione degli organi democraticamente eletti.

La scelta del commissariamento si inserisce nel percorso già avviato dal direttivo uscente della Pro Loco di Scilla, che aveva comunicato pubblicamente le proprie dimissioni affidando temporaneamente all’UNPLI provinciale la gestione delle funzioni amministrative e organizzative, con l’obiettivo di garantire continuità all’associazione e favorire un nuovo percorso partecipativo.

Il ringraziamento di Deodato al direttivo uscente e al nuovo commissario

Il presidente provinciale UNPLI Reggio Calabria Rocco Deodato ha voluto ringraziare il presidente uscente della Pro Loco di Scilla, Domenico Prisa, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo per il lavoro svolto e per la modalità con cui è stato gestito il passaggio. “Desidero innanzitutto ringraziare il presidente uscente Domenico Prisa e tutti i componenti del Consiglio Direttivo – dichiara il Presidente provinciale UNPLI Reggio Calabria Rocco Deodato – per il lavoro svolto in questi anni e per il senso di responsabilità dimostrato anche nel momento delle dimissioni, assicurando un passaggio ordinato e collaborativo con l’UNPLI provinciale”.

Deodato ha poi espresso apprezzamento nei confronti di Bruno Ienco per la disponibilità ad assumere un incarico considerato importante per il futuro dell’associazione. “A Bruno Ienco – prosegue Deodato – va il nostro sincero ringraziamento per aver accettato un incarico delicato e importante. Siamo certi che saprà svolgerlo con equilibrio e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della Pro Loco di Scilla e dei suoi soci”.

La campagna soci per il rilancio della Pro Loco di Scilla

Uno dei primi passi della nuova fase sarà quindi il coinvolgimento della comunità attraverso la campagna di tesseramento. Per UNPLI Reggio Calabria, infatti, la ripartenza dell’associazione dovrà passare soprattutto dalla partecipazione dei cittadini e dal rafforzamento del legame con il territorio. “Abbiamo già concordato con il Commissario – aggiunge Deodato – di partire da una campagna soci aperta e partecipata, perché riteniamo fondamentale coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e, in particolare, quanti hanno a cuore Scilla e desiderano contribuire concretamente alla vita della Pro Loco. Il rilancio di un’associazione passa innanzitutto dalla partecipazione”.

L’obiettivo dichiarato, dunque, non è quello di sostituire gli organismi della Pro Loco, ma creare le condizioni per un rapido ritorno alla piena gestione democratica dell’associazione. “Il nostro obiettivo – conclude Deodato – non è sostituirci alla vita democratica della Pro Loco, ma esattamente il contrario: garantire la continuità dell’associazione nel periodo transitorio e accompagnarla, nel più breve tempo possibile, verso il pieno ripristino dei propri organismi collegiali. Scilla merita una Pro Loco forte, partecipata e capace di continuare a essere un punto di riferimento per la promozione del territorio e della comunità“.

UNPLI Reggio Calabria auspica ora la massima collaborazione da parte di tutti i soci della Pro Loco di Scilla e invita quanti condividono le finalità dell’associazione a partecipare alla prossima campagna di tesseramento, affinché questa fase possa trasformarsi in un momento di serena ricomposizione, partecipazione e rilancio.