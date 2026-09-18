Primo giorno di scuola a Reggio Calabria, Cannizzaro alle prime luci dell’alba lancia il suo messaggio agli studenti | VIDEO

“Buongiorno, sono le 6:30 del mattino e io sono già in giro a monitorare quelle che sono le attività, come spesso accade, nella nostra città, la pulizia, la manutenzione, la raccolta, le attività della polizia locale ma oggi è un giorno particolarmente speciale perchè tra qualche ora inizierà il nuovo anno scolastico. I nostri ragazzi magari staranno ancora dormendo e mi piacerebbe che al loro risveglio potesse arrivare l’auspicio del sindaco e l’auspicio è cari ragazzi che voi possiate conquistare il vostro futuro nella nostra Reggio Calabria. Noi ci ritroveremo tutti insieme allo stadio Oreste Granillo per festeggiare formalmente e inaugurare un nuovo anno scolastico. Nel frattempo da domani inizierò a visitare personalmente tutte le strutture scolastiche presenti sul nostro territorio comunale. Intanto buon inizio di nuovo anno scolastico”. È questo il messaggio di auguri per il nuovo anno scolastico rivolto, attraverso un video sui social, dal sindaco Francesco Cannizzaro a tutti gli studenti di Reggio Calabria.