Prevenzione, vaccinazioni e assistenza: il Motorhome PNES fa tappa all’Agorà dello Stretto di Messina

Sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il Motorhome del PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, linea contrastare la povertà sanitaria, sarà presente presso l’Agorà dello Stretto, nell’ambito delle attività del Villaggio della Salute. L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare i servizi medici e sociosanitari alle persone, facilitandone l’accesso e raggiungendo in particolare quanti, per condizioni economiche, sociali o personali, possono incontrare maggiori difficoltà nel rivolgersi alle strutture sanitarie. A bordo del Motorhome sarà presente un’équipe, composta da dirigente medico, infermiere, assistente sociale e mediatore culturale, che offrirà accoglienza, orientamento e presa in carico.

Le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica, gli stranieri e i cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro potranno accedere gratuitamente alle prestazioni previste dal Programma, tra cui visite di medicina generale, fornitura di farmaci di fascia A e C e individuazione dei soggetti che necessitano di prestazioni odontoiatriche preprotesiche e protesiche. Per i cittadini stranieri che ne abbiano i requisiti e ne facciano richiesta sarà inoltre possibile il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). Le due giornate offriranno, inoltre, un’importante opportunità di prevenzione rivolta a tutta la popolazione.

Sarà possibile accedere alle vaccinazioni previste per le diverse fasce di età

Sarà infatti possibile accedere alle vaccinazioni previste per le diverse fasce di età e secondo le indicazioni del calendario vaccinale, tra cui esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus influenzae tipo B), Anti MPR (morbillo, parotite, rosolia e varicella), Anti Pneumococco, Anti Meningococco ACWY e Anti-HPV. Spazio anche alla prevenzione oncologica: sarà possibile ricevere il kit per lo screening del colon-retto e avere informazioni e supporto per la prenotazione della mammografia e del Pap test, secondo i programmi di screening previsti. Portare i servizi nei luoghi frequentati dalle persone significa rendere la prevenzione e l’assistenza più vicine e accessibili, riducendo le distanze e favorendo una maggiore attenzione alla propria salute.