Prevenzione oncologica, il Camper dell’ASP di Catania arriva a “Le Zagare”

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione oncologica e alla tutela della salute si svolgerà domenica 20 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, al Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. L’iniziativa, promossa sul territorio dall’ASP di Catania – con la collaborazione per il solo evento in questione della CISAL Terziario di Catania, guidata dal Segretario Generale Paolo Magrì – ha consentito, attraverso anche il coinvolgimento del Parco Commerciale Le Zagare, di portare il Camper della Prevenzione in uno dei luoghi maggiormente frequentati dell’area etnea. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: avvicinare la prevenzione alle persone, favorendo la partecipazione ai programmi di screening oncologico e contribuendo alla diffusione di una sempre maggiore cultura della diagnosi precoce.

Gli screening disponibili

L’ASP di Catania, attraverso il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Prevenzione malattie cronico-degenerative e Screening oncologici, metterà a disposizione un mezzo mobile attrezzato per l’esecuzione degli screening di primo livello. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione della popolazione target, ampliare l’offerta delle prestazioni di screening oncologico e promuovere la cultura della prevenzione. Nel corso della giornata sarà possibile accedere ai programmi di prevenzione riguardanti il tumore della mammella, il tumore del collo dell’utero e il tumore del colon-retto. In particolare, l’iniziativa è rivolta alle donne tra 50 e 69 anni per la prevenzione del tumore al seno, alle donne tra 25 e 64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e a donne e uomini tra 50 e 69 anni per la prevenzione del tumore del colon-retto, residenti o domiciliati nella provincia di Catania. Sul mezzo mobile saranno inoltre consegnati agli utenti aventi diritto i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Come prenotarsi

Per accedere agli esami è possibile prenotarsi attraverso il numero verde dedicato agli screening oncologici 800 894 007. In presenza di disponibilità residue, durante la giornata potranno essere effettuati gli esami anche da parte di utenti che non abbiano effettuato la prenotazione telefonica. L’attività di prevenzione non si conclude con l’esecuzione del test. L’ASP di Catania assicurerà infatti la refertazione degli esami, il richiamo degli utenti qualora siano necessari approfondimenti diagnostici e, ove necessario, la prosecuzione del percorso diagnostico e terapeutico.

La collaborazione con il Gruppo Radenza

Particolarmente importante, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, è stata la disponibilità del Gruppo Radenza, proprietario del Parco Commerciale Le Zagare, che sin dalle prime interlocuzioni ha accolto favorevolmente la proposta, mettendo a disposizione gli spazi e quanto necessario per consentire lo svolgimento della giornata. La CISAL Terziario di Catania esprime pertanto il proprio apprezzamento e ringraziamento al Gruppo Radenza e alla direzione del Parco Commerciale Le Zagare per la collaborazione dimostrata e per la sensibilità manifestata nei confronti di un’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione.

Magrì: “essere vicini alle persone significa anche tutelare la salute”

“Abbiamo fortemente voluto favorire la realizzazione di questa giornata – dichiara Paolo Magrì, Segretario Generale della CISAL Terziario di Catania – perché riteniamo che il ruolo di un sindacato non debba esaurirsi esclusivamente nella tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro. Essere vicini alle persone significa anche contribuire, quando possibile, a creare occasioni concrete di tutela della salute e di prevenzione”.“Portare gli screening in un luogo frequentato ogni giorno da tantissime persone significa rendere la prevenzione più semplice, vicina e accessibile. Quando istituzioni, parti sociali e realtà imprenditoriali del territorio collaborano intorno a un obiettivo concreto come la salute, il risultato assume un valore ancora maggiore. Ringrazio l’ASP di Catania per avere reso possibile l’attività sanitaria e il Gruppo Radenza per avere accolto immediatamente la proposta, mettendo a disposizione con grande disponibilità quanto necessario alla realizzazione dell’iniziativa”. La CISAL Terziario di Catania invita pertanto “lavoratori e cittadini che rientrano nelle fasce previste ad aderire alla giornata del 20 settembre, trasformando un semplice controllo in un gesto concreto di attenzione verso la propria salute”.