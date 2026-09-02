Prestigioso riconoscimento internazionale per una cardiologa di Reggio Calabria: ha ottenuto il titolo di Fellow della European Society of Cardiology | NOME

La dottoressa Fabiana Lucà, cardiologa del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, ha ottenuto la prestigiosa Fellowship della European Society of Cardiology (FESC), riconoscimento conferito ad agosto a Monaco di Baviera nell’ambito della comunità cardiologica europea. Il titolo di Fellow of the European Society of Cardiology rappresenta un’importante attestazione professionale riservata ai cardiologi che si sono distinti per il proprio percorso, per l’attività scientifica e per il contributo allo sviluppo della disciplina. Per la dottoressa Lucà, il riconoscimento certifica un percorso caratterizzato dall’impegno quotidiano nella pratica clinica, nella ricerca, nella produzione accademica e nelle attività di divulgazione e formazione in ambito cardiovascolare.

La Fellowship della European Society of Cardiology assume un valore particolare anche per il territorio, rappresentando un’ulteriore conferma della qualità della sanità e della cardiologia calabrese nel contesto scientifico internazionale. La consegna del titolo FESC non costituisce infatti soltanto un importante risultato personale e professionale per la dottoressa Lucà, ma anche un motivo di soddisfazione per l’intera comunità sanitaria nella quale svolge la propria attività.

Il percorso professionale della dottoressa Lucà

Fabiana Lucà è cardiologa presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ed è componente del Consiglio Direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Il riconoscimento europeo arriva al termine di un percorso professionale segnato dall’attività assistenziale, dalla ricerca scientifica e dalla partecipazione alla crescita della cultura cardiologica. La Fellowship FESC rappresenta uno dei riconoscimenti più significativi nell’ambito della cardiologia europea e valorizza il contributo dei professionisti che hanno raggiunto elevati standard di competenza, esperienza e partecipazione alla comunità scientifica internazionale.

La consegna del riconoscimento si è svolta presso il palazzo del congresso di Monaco di Baviera, dove la dottoressa Fabiana Lucà ha ricevuto il titolo di Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), come testimonia la foto dell’evento. Un risultato che conferma il ruolo della cardiologia di Reggio Calabria all’interno della rete scientifica europea e valorizza il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti del Grande Ospedale Metropolitano.