Presentato il Memorial “Serena Daf” dedicato a Saveria Doldo: il programma delle due giornate

La città si prepara ad accogliere i “giganti della strada”. Il 5 e 6 settembre 2026, nell’area parcheggio del Tempietto di Reggio Calabria, si terrà la prima edizione del Memorial “Serena Daf”, manifestazione dedicata alla memoria di Saveria Doldo, originaria di Cardeto e conosciuta nella comunità dei camionisti con il nome di “Serena Daf”. Camionisti e camioniste provenienti da diverse regioni d’Italia raggiungeranno Reggio Calabria per condividere due giornate all’insegna della passione per il mondo dei truck, ma soprattutto per ritrovarsi attorno a un ricordo e trasformare la memoria in un momento di partecipazione, solidarietà e comunità.

Il Memorial nasce dalla volontà dell’Associazione Sportiva Pantanello, presieduta da Luciano Cristiano, di mantenere vivo il ricordo di Serena attraverso un appuntamento capace di coinvolgere la comunità dei trucker e, allo stesso tempo, il territorio.

L’iniziativa è stata pensata per unire passione, sport, spettacolo, memoria e sensibilizzazione, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dei camionisti e dei grandi veicoli da trasporto.

Il ricordo di Serena rappresenterà il filo conduttore delle due giornate. Sabato 5 settembre, alle 17.00, è prevista l’inaugurazione ufficiale del villaggio alla presenza delle autorità, tra i quali il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e il sindaco di Cardeto Daniela Arfuso, città natale di Saveria Doldo (Serena Daf).

A seguire si terrà un minuto di raccoglimento in memoria di Serena, prima di lasciare spazio a una tavola rotonda dedicata a uno dei temi più importanti per chi vive quotidianamente la strada: l’educazione stradale.

Al confronto parteciperanno il comandante della Polizia Stradale e il comandante della Polizia Locale.

L’obiettivo è promuovere una riflessione sull’importanza della prudenza, del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida, trasformando un momento di memoria in un’occasione concreta di sensibilizzazione.

Il Memorial sarà anche una grande festa dedicata agli appassionati del mondo dei camion. Durante le due giornate sarà possibile ammirare i veicoli partecipanti nell’area dedicata al raduno e all’esposizione, incontrare camionisti e camioniste provenienti da diverse regioni italiane e conoscere più da vicino un settore che rappresenta una componente fondamentale del sistema economico e dei trasporti.

Domenica 6 settembre, dopo le attività mattutine, il pubblico potrà assistere alla grande sfilata dei veicoli in città, prevista alle 17.00, con partenza dal Tempietto sul Lungomare e successivo rientro nell’area parcheggio.

Un momento destinato a portare i “giganti della strada” direttamente tra le vie della città e a coinvolgere cittadini e visitatori.

Accanto ai camion e alle attività legate al raduno, il programma prevede diversi momenti di intrattenimento.

Sabato sera, alle 19.00, spazio alla musica con la Taranta Nova dello Stretto, protagonista di un’esibizione itinerante e non su palco.

Domenica pomeriggio sono previsti incontri tra partecipanti e pubblico, attività promozionali e iniziative con gli sponsor, mentre la serata sarà caratterizzata dalla musica, dalla valutazione della giuria e dalle premiazioni finali.

Il programma è stato costruito per coinvolgere non soltanto gli appassionati di camion e motori, ma l’intera comunità, con l’intento di trasformare il Memorial in un appuntamento di aggregazione e partecipazione.

Uno degli elementi qualificanti della manifestazione sarà l’attenzione alla sicurezza stradale.

Per chi trascorre gran parte della propria vita sulla strada, la sicurezza rappresenta una responsabilità quotidiana. Da qui la scelta di dedicare uno spazio specifico all’educazione stradale e al confronto con le forze dell’ordine.

Il Memorial vuole quindi ricordare Serena Daf, ma anche lasciare un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: la strada deve essere vissuta con consapevolezza, rispetto e responsabilità.

La passione per i camion, il piacere di stare insieme e lo spettacolo del raduno diventano così strumenti per parlare di un tema che riguarda tutti.

Il 1° Memorial “Serena Daf” vuole essere, un momento di incontro tra il mondo dei trucker e la città di Reggio Calabria. L’arrivo di partecipanti da diverse regioni italiane rappresenta un’occasione per creare relazioni, condividere esperienze e valorizzare il territorio attraverso un evento capace di unire persone accomunate dalla stessa passione.

Il ricordo di Serena sarà il cuore della manifestazione, mentre la partecipazione, la solidarietà e la sicurezza stradale rappresenteranno i valori attraverso i quali quel ricordo continuerà a vivere.

Il programma dell’evento

Sabato 5 settembre

9.30 – Accoglienza, check-in e registrazione partecipanti

13.00 – Pranzo degli autisti

14.30 – Incontro con gli organizzatori

17.00 – Inaugurazione del villaggio, minuto di raccoglimento e tavola rotonda sull’educazione stradale

19.00 – Attività musicali con Taranta Nova dello Stretto

22.30 – Chiusura del villaggio

Domenica 6 settembre