Presentato a Diamante il Tirreno Festival 2026-2027 De Caprio (Forza Italia): “evento che narra la Calabria positiva”

“A Diamante ci sono molti e concreti esempi di contributi a una narrazione positiva della Calabria in termini di manifestazioni culturali, di attività imprenditoriali e di rappresentanza politica dei territori”. Lo ha detto oggi Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia e segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, partecipando a Diamante alla presentazione della nuova stagione del Tirreno Festival con la programmazione teatrale 2026-2027 del Cinema Vittoria.

“Se vogliamo che la nostra regione diventi terra di opportunità oltre l’estate, bisogna creare delle alternative, proprio come nel caso del Tirreno Festival. Su aspetti come questo dobbiamo lavorare insieme, sostenendo chi queste attività è davvero capace di farle. Il direttore artistico del festival, Alfredo De Luca, ha ampiamente e in più contesti dimostrato la sua professionalità e la sua capacità nell’organizzare grandi manifestazioni culturali di successo. Orazio Cavalcanti, proprietario del Vittoria di Diamante – ha aggiunto il consigliere regionale -, ha continuato a credere ed investire nel cinema e nel teatro in un’era in cui questo settore sembrava spacciato, cancellato dal digitale fruibile su ogni dispositivo”.

De Caprio ha poi sottolineato l’importanza dell’impegno in politica di forze giovanili. “Qui – ha aggiunto – vedo l’impegno di alcuni giovani amministratori comunali come il sindaco, Achille Ordine, e l’assessore Francesco Baratlotta: un segnale che non va trascurato, al di là delle appartenenze. Il contributo giovanile, in politica come in altri campi, è importante e la Regione Calabria ha dimostrato, con diverse iniziative messe in campo dalla Giunta del presidente Roberto Occhiuto, quanta attenzione ci sia verso i nostri giovani: penso alle borse di studio per chi resta a studiare in Calabria nelle nostre eccellenze universitarie”.