Presentata l’APP del Comune di Caltanissetta: servizi e informazioni con pochi click

Dal prossimo 1° ottobre sarà possibile scaricare sul proprio cellulare la nuova App del Comune di Caltanissetta, uno strumento digitale pensato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini, visitatori e Pubblica Amministrazione. L’applicazione nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi vive in città, ma anche per chi si trova a Caltanissetta per motivi di lavoro o turismo, offrendo un accesso centralizzato alle informazioni e ai principali servizi comunali.

Il progetto è stato sviluppato da cmsLABS e si configura come un vero e proprio ecosistema digitale integrato, capace di unire comunicazione istituzionale, valorizzazione del territorio e servizi online. La piattaforma non si limita infatti a fornire informazioni, ma punta a rafforzare il legame tra amministrazione e comunità, mettendo a disposizione degli utenti uno strumento sempre aggiornato, accessibile e costruito sulle esigenze quotidiane di cittadini e visitatori.

Lo Muto: “Uno strumento centralizzato, intuitivo e sempre accessibile”

L’assessore alla transizione digitale del Comune di Caltanissetta, Vincenzo Lo Muto, ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il percorso che ha portato alla realizzazione della nuova applicazione, ringraziando anche il funzionario comunale Giuseppe Arcarese per il lavoro svolto nelle fasi di progettazione e implementazione del progetto. “Abbiamo voluto offrire alla città uno strumento centralizzato, intuitivo e sempre accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, turisti e visitatori, offrendo informazioni aggiornate e servizi fruibili in modo semplice e immediato” ha spiegato l’assessore alla transizione digitale Vincenzo Lo Muto. “Ringrazio funzionario del Comune di Caltanissetta Giuseppe Arcarese per aver curato tutte le fasi della progettazione e dell’implementazione necessarie a trasformare questo strumento digitale in un’opportunità per tutti”.

Sulla stessa linea il dirigente del Comune di Caltanissetta Raffaele Campanella, che ha evidenziato il ruolo dell’applicazione nel rendere più semplice l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici e nel favorire un rapporto più diretto con l’amministrazione. “Questa App può diventare un importante strumento per avvicinare i cittadini di tutte le età alla Pubblica Amministrazione” ha sottolineato il dirigente del Comune di Caltanissetta Raffaele Campanella.

Nissa, l’assistente virtuale con intelligenza artificiale integrata

Uno degli elementi più innovativi della nuova applicazione è rappresentato da Nissa, l’assistente virtuale integrato in tempo reale con i servizi dell’ente. Una funzione pensata per semplificare ulteriormente l’interazione degli utenti con la piattaforma, consentendo di ottenere informazioni su diversi ambiti, dai dati meteorologici agli eventi cittadini, fino alle notizie e ai servizi disponibili.

Il direttore generale di cmsLABS, Guglielmo Buccheri, ha spiegato il funzionamento del sistema e il lavoro svolto insieme ai responsabili Marialetizia Midolo, Marco Buccheri e Davide Buccheri per la progettazione e lo sviluppo dell’applicazione. “L’App del Comune di Caltanissetta è stata arricchita con Nissa, un assistente virtale integrato in tempo reale con i servzi dell’ente” ha spiegato il direttore generale di cmsLABS Guglielmo Buccheri. “Grazie alla tecnologia Funcition Calling a temperatura zero l’app potrà essere interrogata e restituirà, con accuratezza, i dati di meteo, eventi, notizie e tanto altro ancora”.

Come scaricare l’app e quali servizi offre

L’applicazione sarà disponibile gratuitamente sugli store digitali. Per scaricarla sarà sufficiente accedere a Play Store o App Store e cercare il nome “NISSA”. La piattaforma è stata progettata dal team cmsLABS in collaborazione con l’ufficio CED del Comune di Caltanissetta, con l’obiettivo di garantire una navigazione semplice, completa e accessibile a tutte le fasce di popolazione.

Attraverso l’app gli utenti potranno consultare notizie, eventi e aggiornamenti istituzionali, accedere ai numeri utili e ai servizi di emergenza, oltre a collegarsi direttamente ai canali ufficiali del Comune, compresi il sito istituzionale e i profili social. Un ruolo centrale sarà svolto anche dal sistema di notifiche push, che consentirà di ricevere comunicazioni tempestive su avvisi, iniziative, servizi ed eventi di interesse.

Un nuovo strumento per valorizzare il territorio

La nuova applicazione punta anche alla promozione del territorio nisseno, valorizzando punti di interesse, attività commerciali locali e strutture ricettive. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra cittadini, visitatori e realtà presenti sul territorio, trasformando lo smartphone in una porta d’accesso alle opportunità offerte dalla città.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale permette inoltre di rendere l’esperienza più personalizzata ed efficiente, guidando gli utenti nella ricerca delle informazioni e nell’accesso ai servizi. L’assistente virtuale Nissa rappresenta anche un elemento identitario: la sua immagine richiama una figura di donna cavaliere in stile medievale, con colori coerenti con quelli istituzionali di Caltanissetta, rafforzando il legame tra tecnologia e storia del territorio.

Con il lancio della nuova App, il Comune di Caltanissetta punta quindi a costruire un rapporto sempre più diretto e moderno con cittadini e visitatori, attraverso uno strumento digitale capace di unire innovazione, servizi pubblici e valorizzazione della città.