Presentata la nuova rete regionale di Centri Polivalenti per l’autismo in Calabria

Domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella Regionale a Catanzaro, l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, presenterà in conferenza stampa la nuova rete “Centri Aperti. Vite Libere“. All’incontro interverranno anche Iole Fantozzi, dirigente generale del Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità della Regione Calabria, e Maria Gabriella Rizzo, dirigente del settore Politiche per l’infanzia, la famiglia e la non autosufficienza, diritti e autonomia delle persone con disabilità.

L’iniziativa segna l’avvio dell’Avviso in pre-informazione per il potenziamento e l’apertura di 20 Centri polivalenti su tutto il territorio regionale, destinati a giovani e adulti con autismo e disabilità complesse.

Il progetto, promosso dal Dipartimento per l’Inclusione sociale nell’ambito del PR Calabria 2021-2027, punta a costruire un welfare di comunità più inclusivo e capillare attraverso la co-progettazione con gli Enti del Terzo settore.

L’obiettivo dell’intervento è garantire alle persone fragili e alle loro famiglie concreti percorsi di autonomia, continuità assistenziale e inclusione sociale.