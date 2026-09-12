Premio Simpatia della Calabria: la stretta di mano fra Lucio Presta e Nuccio Caffo, simboli dell’imprenditoria calabrese

Una stretta di mano dal forte valore simbolico ha caratterizzato la XIX Edizione del Premio Simpatia della Calabria, andata in scena lo scorso 5 settembre nello storico scenario del Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Sul palco si sono incontrati Lucio Presta e Nuccio Caffo, due personalità di primo piano nei rispettivi settori, unite da un profondo legame con la terra calabrese. Un momento accolto con grande entusiasmo dall’associazione Incontriamoci Sempre, che ha sottolineato l’importanza della presenza di due figure capaci di rappresentare la Calabria ai massimi livelli, tra spettacolo, cultura e imprenditoria internazionale.

Lucio Presta, il manager che ha segnato la storia della televisione italiana

Lucio Presta è considerato uno dei più importanti manager e produttori televisivi italiani. Fondatore dell’agenzia Arcobaleno Tre, nel corso della sua carriera ha curato il percorso professionale di alcuni tra i più celebri volti dello spettacolo italiano, contribuendo alla crescita e al successo di numerosi protagonisti della televisione.

La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’intrattenimento, grazie a una lunga esperienza nella gestione dei talenti e nella produzione televisiva.

Nuccio Caffo, l’imprenditore calabrese alla guida di un marchio globale

Accanto a lui Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo, azienda calabrese conosciuta in tutto il mondo per il celebre Vecchio Amaro del Capo. Appartenente alla famiglia che guida l’impresa dal 1915, Caffo, laureato in Economia, ha contribuito in modo determinante alla trasformazione del gruppo in una realtà industriale internazionale, oggi presente in oltre 70 Paesi.

Sotto la sua guida l’azienda ha sviluppato nuove strategie di crescita, ampliando il proprio portafoglio con importanti acquisizioni e nuovi prodotti, fino al recente successo dell’acquisizione dello storico marchio Cinzano, nato nel 1757, uno dei nomi più prestigiosi della tradizione liquoristica mondiale.

Il Premio Simpatia della Calabria come momento di crescita per la comunità

Per l’associazione Incontriamoci Sempre, la presenza di Lucio Presta e Nuccio Caffo ha rappresentato un motivo di grande orgoglio e un’occasione di confronto per tutta la comunità. “Questi momenti vissuti insieme ad una folta platea presente allo storico Circolo Tennis Rocco Polimeni lo scorso 5 settembre sono occasioni di crescita culturale e di grande condivisione di tutta la nostra comunità”.