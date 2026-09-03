Premio Nazionale Folk & World: trionfa la musica calabre con un’artista di Reggio Calabria | NOME

Il Premio Nazionale Folk & World, nato 10 anni fa ed evento di riferimento per la scena etnica e world music italiana, annuncia i suoi vincitori. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento per la categoria “Nuove Generazioni” e Premio Nuovo Imaie per l’annualità 2025 è Carmen Floccari, artista reggina capace di ridefinire i confini della musica popolare attraverso un linguaggio moderno e travolgente. Il contest, ideato da Sud Ethnic aps in sinergia con il BLOGFOOLK Magazine, la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, il Li Ucci Festival ed il NUOVO IMAIE ha premiato Carmen Floccari per la sua capacità di traghettare le radici del Sud verso sonorità innovative pur rimanendo sempre fedele alla sua forte matrice da ricercatrice e cultrice della musica popolare calabrese.

Carmen con la sua band si esibirà il 4 Settembre al Li Ucci Festival a Cutrofiano (Le) dove verrà inoltre premiata da Antonio Melegari patron del Premio.

La vittoria arriva sulla scia di un anno memorabile per Carmen: reduce da una trionfale tournée in Australia che si ripeterà nel 2026 in occasione dell’Australian Tarantella Festival e che l’ha vista protagonista sui palchi di Melbourne, Adelaide e Sydney e poi i tanti riconoscimenti in Calabria (Premio Calabryando e Premio eccellenze calabresi) e più di recente il tributo alla sua musica con l’invito al Kaulonia Tarantella Festival. Carmen, grazie ai suoi musicisti e al suo management Calabria Sona, sta dando vita a una fusione inedita tra i ritmi ancestrali della Calabria e sonorità Pop-Indie, rendendo la tradizione un fenomeno attuale e globale senza dimenticare la sua vena fortemente identitaria e legata alle sonorità tradizionali ed antiche.

L’identità artistica: tra conservatorio e viralità

Voce potente, Carmen Floccari è una delle pochissime “influencer creator” nel mondo del folk: le sue interpretazioni (come la celebre versione virale di “Calabria mia”) hanno conquistato milioni di visualizzazioni. Mentre prosegue gli studi in Canto Popolare presso il Conservatorio, Carmen dimostra che la musica tradizionale può essere giovane, femminile e tecnologicamente avanzata, senza mai perdere l’anima.

“Questo premio è una conferma preziosa», ha commentato l’artista. «Il mio obiettivo è far sì che la musica dei nostri padri possa continuare a risiedere e ballare anche nei cuori delle nuove generazioni, con suoni nuovi ma con la stessa passione e gli strumenti di sempre”.

L’Albo d’Oro del Premio: La giuria ha assegnato i seguenti premi, evidenziando l’altissimo livello della proposta musicale di quest’anno: Vincitore Premio Nuove Generazioni (Under 35): Carmen Floccari – Vincitore Assoluto Premio Nazionale Folk & World – LINDAL dal Piemonte e Natalia Abbascià di Ferrara.

Nel corso delle precedenti edizioni sono stati premiati artisti che si sono rivelate delle grandi promesse del panorama musicale italiano come ad esempio: Armonauti, Canusìa e Tramasm,Sleego, Sancto Ianne e La Sornette ; Luigi Palumbo & Aquarata, Behike Moro, Lamorivostri, I Trillanti, Manutsa, Consuelo Alfieri, Zimba ca te passa, Dalila Spagnolo, Terrasonora e Altrove.