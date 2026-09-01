Premio Internazionale TaoArte per il Teatro, Beppe Convertini co-conduttore della serata

Sarà Beppe Convertini, volto noto e molto amato di Rai 1, ad affiancare Simona Celi, direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia, nella conduzione del Premio Internazionale TaoArte per il Teatro, in programma giovedì 3 settembre alle ore 21.00 al Teatro Antico di Taormina, nell’ambito della serata dedicata ai 50 anni di Festival. “Sono felice che Beppe Convertini condivida con me la conduzione di una serata così significativa – dichiara Simona Celi Zanetti –. Beppe conosce molto bene il palcoscenico del Teatro Antico, dove è tornato più volte nel corso della sua carriera come conduttore, ma il suo legame con questo luogo ha anche una radice profondamente teatrale: proprio qui debuttò a teatro con Leopoldo Mastelloni. Un elemento che rende la sua presenza ancora più significativa in una serata interamente dedicata al teatro, alla sua storia e ai suoi protagonisti”.

Per Convertini si tratta dunque di un ritorno su un palcoscenico al quale è legato da tempo

Per Convertini si tratta dunque di un ritorno su un palcoscenico al quale è legato da tempo, questa volta in occasione dello show-evento con cui la Fondazione Taormina Arte Sicilia celebra cinquant’anni di Festival. A ricevere il Premio saranno Manuel Agnelli, Marcello Cesena, Mariangela D’Abbraccio, Marisa Laurito, Gabriele Lavia, Ester Pantano, Vincenzo Pirrotta, Elisabetta Pozzi, Nicola Rubertelli, Marco Savatteri, Giampiero Solari e Giancarlo Zanetti.

“Davvero felice e onorato di condurre una serata dedicata al grande teatro italiano con i nomi più prestigiosi in uno dei palcoscenici più belli al mondo qual è il Teatro Antico di Taormina. Un’emozione grande tornare in Sicilia che io racconto con Azzurro storie di mare ogni sabato mattina su Rai 1 e con il mio ultimo libro Il paese delle tradizioni edizioni Rai Libri. Sarà un viaggio nel meraviglioso teatro Italiano, ma anche nella bellezza straordinaria dell’isola più bella al mondo che è la Sicilia”, dichiara Beppe Convertini.