Premio di Laurea “Enzo Bonomo”, a Paola la 10ª edizione e il convegno su genitorialità e detenzione

Si terrà venerdì 25 settembre 2026, presso l’Auditorium del Santuario di San Francesco di Paola (CS), il convegno “Genitorialità e detenzione: lo scenario dell’affettività ristretta”, promosso e organizzato dalla Segreteria della Calabria dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali – AssNAS, in occasione della decima edizione del Premio di Laurea “Enzo Bonomo”. Il Premio di Laurea “Enzo Bonomo”, istituito dieci anni fa dalla Segreteria AssNAS Calabria, rappresenta un appuntamento ormai consolidato dedicato alla memoria di Enzo Bonomo, assistente sociale specialista, già Presidente nazionale AssNAS e Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Nato per ricordarne l’impegno umano, professionale e associativo, il Premio intende al tempo stesso valorizzare lo studio e la ricerca nell’ambito del servizio sociale, riconoscendo e promuovendo il contributo delle nuove generazioni alla crescita e all’innovazione della professione.

Il Premio è rivolto ai laureati magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali delle Università italiane

L’iniziativa assume una significativa rilevanza nazionale, poiché il Premio è rivolto ai laureati magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali delle Università italiane nelle quali è attivo un Corso di Laurea Magistrale della classe LM-87. La valutazione delle tesi candidate è stata affidata a una Commissione composta da Paola Pontarollo, Presidente nazionale AssNAS, e dalle componenti della Segreteria AssNAS Calabria Maria Luisa Toscano, Nadia Laganà, Francesca Mallamaci, Ketty Calù, Teresa Pietropaolo, Alessia Pandorato, insieme a Ilaria De Stefano, delegata dall’Ordine Assistenti Sociali della Calabria.

Al termine del percorso di valutazione, condotto secondo i criteri previsti dal bando, la Commissione ha assegnato il Premio di Laurea “Enzo Bonomo” 2026 alla tesi “Genitorialità e detenzione: lo scenario dell’affettività ristretta” di Grazia Musarella, laureata presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Proprio il tema della tesi vincitrice è stato scelto dalla Segreteria AssNAS Calabria quale filo conduttore del convegno, trasformando la cerimonia di premiazione in un’occasione di studio, approfondimento e confronto professionale su una tematica di particolare rilevanza sociale.

I lavori prenderanno avvio alle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti e l’introduzione di Nadia Laganà, AssNAS Calabria. Dalle ore 10.00 seguiranno i saluti istituzionali di Paola Pontarollo, Presidente nazionale AssNAS; Padre Antonio Bottino, Padre Correttore Provinciale dei Frati Minimi dell’Ordine di San Francesco di Paola; Roberto Perrotta, Sindaco di Paola; Rocco Scicchitano, dirigente dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria; Danilo Ferrara, Consigliere Nazionale Ordine Assistenti Sociali; e Sonia Bruzzese, Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Calabria. A moderare i lavori sarà Francesca Mallamaci, AssNAS Calabria.

La sessione di approfondimento si aprirà con la presentazione della tesi che ha vinto da parte di Grazia Musarella

La sessione di approfondimento si aprirà con la presentazione della tesi vincitrice da parte di Grazia Musarella. Seguiranno le relazioni di Aurora Vesto, docente dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e relatrice della tesi, sul tema “Maternità e minore età: le posizioni giuridiche nei contesti detentivi”; di Isabella Mastropasqua, assistente sociale e già dirigente del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, su “I diritti dei minori e la tutela della genitorialità in ambito penitenziario”; e di Giovanna Russo, Garante regionale delle persone private della libertà personale, su “Tutela dei diritti dei detenuti: affettività, genitorialità e famiglia”. Il programma prevede così un confronto capace di intrecciare prospettive giuridiche, sociali, professionali e di tutela dei diritti.

Uno spazio particolare sarà dedicato alla memoria di Enzo Bonomo attraverso la testimonianza professionale di Loredana Nigri, dal titolo “Al cuore del servizio sociale. Enzo Bonomo, attualità del suo ‘restiamo umani’: un momento pensato per restituire, accanto al profilo professionale, anche i valori che hanno caratterizzato il suo modo di interpretare e vivere il servizio sociale.

Dopo il dibattito, la giornata si avvierà alla conclusione con la cerimonia di conferimento del Premio di Laurea “Enzo Bonomo”, che sarà consegnato alla vincitrice Grazia Musarella da Concetta Pellegrino, moglie di Enzo Bonomo. Le conclusioni saranno affidate a Ketty Calù, AssNAS Calabria. L’evento è accreditato dal Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Calabria con l’attribuzione di 2 crediti formativi e 1 credito deontologico.