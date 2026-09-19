Premio “Casato Prime Donne 2026”: premiata una famosa scienziata di Palmi

A Montalcino sabato 19 settembre, il Premio “Casato Prime Donne” organizzato dalla prima cantina con un organico interamente femminile, premierà una delle scienziate di punta della ricerca sul cancro: Sandra Misale. Nata a Palmi in Calabria è oggi alla guida di un laboratorio con il suo nome alla Johns Hopkins University di Baltimora. Accanto a lei saranno premiati due giornalisti che si sono distinti nella divulgazione di Montalcino e dei suoi vini con la partecipazione attiva del Consorzio del Brunello: Francesca Ciancio e Andrea Cuomo.

Il Premio Casato Prime Donne comprende anche un incubatore di talenti giovanili, nato subito dopo il covid con lo scopo di dare una “spinta” verso l’affermazione professionale e valorizzare chi può crescere facendo da stimolo ad altri.

Sono 4 studenti del Liceo Linguistico Lambruschini e dell’Istituto Agrario Ricasoli di Montalcino, una pittrice del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena, 4 orafe del LAO Le Arti Orafe Jewellery School di Firenze, la pasticcera della Scuola di Alta Formazione Tessieri e 3 allievi nati e residenti in Toscana, che hanno frequentato i corsi 2026 del Chigiana-Mozarteum Baroque Program.

Giovani che svolgono la loro formazione in centri molto diversi fra loro anche se ugualmente orientati sull’eccellenza. Mostrano come la crescita personale passi sempre attraverso la passione e il sacrificio personale in un continuo tentativo di migliorare se stessi. La cerimonia di premiazione si terrà alle 10,30 al teatro degli Astrusi a Montalcino (Si).

Il Premio “Casato Prime Donne”

Il Premio “Casato Prime Donne” nasce nel 1999 grazie alla giornalista RAI Ilda Bartoloni che ridisegnò il Premio Barbi Colombini creato 18 anni prima da Francesca Colombini. Il cuore della nuova iniziativa è la scelta di una “Prime Donna”, una personalità capace di essere di esempio e di stimolo all’universo femminile nel suo cammino verso la parità di genere. Nei suoi primi 25 anni di vita il Premio Casato Prime Donne ha contribuito alla fama di Montalcino valorizzando i migliori articoli, servizi radiotelevisivi e scatti fotografici sul territorio, le persone e soprattutto il Brunello.

Dopo l’interruzione causata dal Covid, il Premio ha inaugurato un incubatore di talenti giovanili finalizzato a stimolare studenti di grandi capacità affinché siano di stimolo alla comunità in cui vivono e operano. Il Premio fa parte di un progetto più articolato che comprende la cantina Casato Prime Donne, prima in Italia con un organico interamente femminile, il Brunello Prime Donne scelto da un panel di 4 degustatrici internazionali e dedicato alle wine lover donne. Infine il percorso delle Prime Donne nei vigneti e nella cantina del Casato Prime Donne. Si tratta di un itinerario meditativo lungo il quale ci sono le dediche delle vincitrici affiancate da installazioni artistiche.

Le “Prime Donne” vincitrici 2000-2025