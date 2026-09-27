Premio Biesse, a Reggio Calabria la X edizione: tutti i premiati del decennale | NOMI

L’Associazione Biesse celebra dieci anni di attività con la X Edizione del Premio Nazionale Biesse – Eccellenze del Territorio 2026, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e istituzionale calabrese e nazionale. La cerimonia è in programma giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 18 all’Accademia Gourmet di Reggio Calabria, dove saranno consegnati i riconoscimenti alle personalità individuate dalla Commissione per il loro impegno nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale. Il Premio, presieduto dalla Presidente Nazionale e Fondatrice Bruna Siviglia, raggiunge così un traguardo particolarmente significativo dopo un percorso iniziato dieci anni fa con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio capaci di distinguersi anche a livello nazionale e internazionale.

Nel corso del decennio, il Premio Biesse ha insignito numerose personalità di spicco, diventando un momento dedicato non soltanto alle competenze professionali e ai risultati raggiunti, ma anche ai valori umani, etici e morali che accompagnano l’impegno quotidiano dei premiati. L’iniziativa vuole infatti rappresentare un attestato di stima verso donne e uomini considerati esempi virtuosi per le giovani generazioni. Anche l’edizione 2026 conferma questa impostazione, riunendo personalità del mondo civile e militare e assegnando riconoscimenti in settori differenti, dalla legalità alla sanità, dall’impegno sociale alla valorizzazione della memoria, fino alle nuove generazioni.

Premio Nazionale per la Legalità: quattro riconoscimenti

La Commissione ha deliberato di conferire il Premio Nazionale per la Legalità alla dott.ssa Concettina Epifanio, al dott. Antonio Salvati, al dott. Paolo Ramondino e a Gianni Capparella. Il riconoscimento viene attribuito per l’impegno costante e coraggioso al servizio della giustizia e delle istituzioni, valorizzando percorsi professionali accomunati dalla dedizione e dalla responsabilità nel proprio ambito di attività. La consegna dei premi rappresenterà uno dei momenti centrali della cerimonia del decennale, all’interno di una serata che vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre a rappresentanti del mondo delle professioni, della cultura e del giornalismo.

I riconoscimenti per la sanità e l’impegno sociale

Il Premio Nazionale per la Sanità sarà invece assegnato al dott. Nociti e al dott. Mimmo Nisticò, premiati per la dedizione, la professionalità e l’umanità dimostrate al servizio della salute dei cittadini. Il Premio Nazionale per l’Impegno Sociale andrà invece a Tonino Massara, indicato per il suo instancabile lavoro a favore della comunità e delle persone più fragili. Sono riconoscimenti che confermano la volontà dell’Associazione Biesse di estendere la valorizzazione delle eccellenze oltre i soli risultati professionali, ponendo al centro anche il contributo concreto offerto alla collettività e il valore sociale delle esperienze personali.

Premio alla memoria e Premio Nazionale Giovani

Particolare attenzione sarà riservata anche alla memoria e alle nuove generazioni. Il Premio Nazionale alla Memoria sarà conferito a Michele Albanese e Giuseppe Nucera, per aver lasciato un segno indelebile attraverso il loro esempio di vita. Il Premio Nazionale Giovani sarà invece assegnato a Giuseppe Stillitano, indicato dall’Associazione come una giovane eccellenza capace di rappresentare il futuro e la speranza del territorio. Due riconoscimenti che guardano dunque in direzioni complementari: da una parte il valore della memoria e delle testimonianze lasciate alle generazioni successive, dall’altra l’attenzione verso chi rappresenta il futuro della comunità.

Giuseppe Lombardo sarà Socio Onorario

Nel corso della cerimonia è inoltre previsto un conferimento particolarmente significativo. L’Associazione Biesse attribuirà infatti il titolo di Socio Onorario al Procuratore Giuseppe Lombardo, in considerazione dell’alto profilo professionale e umano. Il conferimento si inserisce nel programma della serata dedicata al decennale del Premio e rappresenta uno dei momenti più importanti dell’appuntamento organizzato a Reggio Calabria. La cerimonia vedrà la presenza di autorità civili, militari e religiose e di esponenti del mondo delle professioni, della cultura e del giornalismo, riuniti per celebrare dieci anni di iniziative e riconoscimenti.

Bruna Siviglia: “Dieci anni non sono solo un numero”

La Presidente Nazionale e Fondatrice dell’Associazione Biesse, Bruna Siviglia, lega il traguardo del decennale alle storie personali e professionali incontrate nel corso degli anni e al significato originario dell’iniziativa. Per Siviglia, il Premio è nato con l’obiettivo di riconoscere il valore di chi continua a impegnarsi con onestà e umanità, anche lontano dai riflettori. La scelta di celebrare i dieci anni a Reggio Calabria assume inoltre un significato particolare per l’associazione e per il suo percorso sul territorio. “Dieci anni non sono solo un numero – dichiara la Presidente Bruna Siviglia – sono dieci anni di emozioni, di storie incontrate, di mani strette. Questo Premio è nato per dire grazie a chi non si arrende, a chi lavora in silenzio con onestà e umanità. Celebrare il decennale a Reggio Calabria è per me un motivo di grande orgoglio.”

La cerimonia del 1° ottobre a Reggio Calabria

La X Edizione del Premio Nazionale Biesse – Eccellenze del Territorio 2026 si terrà dunque giovedì 1 ottobre alle ore 18 presso l’Accademia Gourmet di Reggio Calabria. Sarà l’occasione per riunire tutti i protagonisti individuati per questa edizione e per celebrare il percorso compiuto dall’Associazione Biesse nell’arco di dieci anni. Una serata dedicata alle eccellenze del territorio, alla legalità, alla sanità, all’impegno sociale, alla memoria e ai giovani, nel segno di quei valori che l’associazione ha posto alla base del Premio fin dalla sua nascita.