Praia a Mare, oltre cento giovani giuristi a confronto sul futuro del diritto nell’era dell’intelligenza artificiale

Oltre cento dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti provenienti da numerose università italiane si sono riuniti a Praia a Mare dal 16 al 19 settembre per affrontare le grandi sfide del diritto civile contemporaneo. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Zaleuco, dalla Società dei Civilisti Italiani e dall’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, ha coinvolto anche più di quaranta professori civilisti, creando un importante momento di formazione e confronto dedicato soprattutto alle nuove generazioni della ricerca giuridica. Al centro delle giornate non c’è stata soltanto l’analisi tecnica delle norme, ma una riflessione più ampia sul ruolo del giurista in una società attraversata da profonde trasformazioni culturali e tecnologiche. Un interrogativo che ha accompagnato tutti i lavori: come deve evolvere la figura dell’interprete del diritto in un’epoca segnata dalla digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale e da nuovi modelli sociali?

È proprio da questa prospettiva che il professor Enrico Caterini ha sintetizzato il significato dell’incontro di Praia a Mare, sottolineando la necessità di una formazione giuridica capace di andare oltre la semplice conoscenza delle norme. Secondo il docente, il compito delle nuove generazioni di giuristi è quello di sviluppare strumenti critici e capacità interpretative adeguate alle sfide del presente. L’obiettivo, ha spiegato Caterini, è proseguire la ricerca del “senso di giustizia come coscienza del vero e diritto a rinvenirlo”, attraverso un percorso formativo in grado di trasmettere non soltanto nozioni tecniche, ma anche metodi di analisi, consapevolezza e responsabilità nell’applicazione del diritto.

Il diritto non è un sistema statico: la sfida dell’interpretazione

Uno dei concetti centrali dell’intervento del professore è stato quello di “immanenza generativa” dell’ordinamento. In un sistema costituzionalizzato, secondo Caterini, il diritto non può essere considerato come un insieme immutabile di norme, ma come una realtà orientata alla giustizia sostanziale attraverso i principi e i valori riconosciuti dalla Costituzione. Spetta quindi all’interprete il compito di sviluppare una capacità ermeneutica capace di tradurre quei principi nella soluzione del caso concreto. Il giurista non è chiamato soltanto ad applicare una regola già definita, ma deve comprendere il significato profondo dei valori dell’ordinamento e confrontarli con le esigenze della società contemporanea.

Una parte significativa della riflessione ha riguardato il rapporto tra diritto e storia. Per Caterini, il giovane giurista deve evitare una ricezione passiva del patrimonio scientifico costruito dalle generazioni precedenti: la tradizione rappresenta una risorsa fondamentale, ma deve essere continuamente riletta alla luce delle nuove esigenze culturali e sociali. In questa prospettiva, non è soltanto il passato a spiegare il presente, ma sono anche i problemi e i valori dell’oggi a consentire una nuova interpretazione della storia giuridica. Non si tratta di rinunciare alla tradizione, ma di evitare che essa diventi un limite all’innovazione e alla capacità del diritto di rispondere ai cambiamenti della società.

Il “senso del limite” e il ruolo del giurista come garante

Il diritto contemporaneo, secondo Caterini, deve confrontarsi con trasformazioni profonde mantenendo centrale quello che il professore definisce il “senso del limite”. Senza questo equilibrio, la forza del diritto rischierebbe di trasformarsi semplicemente nel “diritto della forza”, perdendo la propria funzione di tutela e garanzia. In questa concezione il giurista non è un semplice esecutore della legge, ma svolge una funzione essenziale di controllo e responsabilità. È chiamato a operare come “contropotere implicito”, verificando la compatibilità delle decisioni con i principi dell’ordinamento e assicurando che l’interpretazione sia fondata sulla ragionevolezza, sull’attenzione ai fatti e sulla conoscenza del contesto sociale e culturale.

Intelligenza artificiale e diritto: la nuova frontiera dei dati

Tra i temi più attuali affrontati durante l’incontro di Praia a Mare c’è stato quello dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale del mondo giuridico. Secondo Caterini, la tecnologia rappresenta una delle sfide decisive per il diritto contemporaneo, soprattutto per il crescente valore assunto dalle informazioni personali raccolte attraverso la registrazione dei comportamenti individuali.

Le piattaforme digitali consentono infatti di raccogliere e analizzare quantità sempre maggiori di dati, anticipando bisogni e orientando scelte e consumi. Tuttavia, questo processo non può essere interpretato esclusivamente attraverso la logica economica: gli stessi dati possono diventare strumenti al servizio della collettività e della tutela della persona.

Il compito del diritto, dunque, è garantire che il governo delle informazioni non sia indirizzato soltanto verso interessi di mercato, ma anche verso la protezione dei diritti fondamentali e la realizzazione della persona. È proprio davanti a queste trasformazioni che diventa centrale la formazione dei nuovi giuristi.

La sfida per i nuovi giuristi: tecnologia e responsabilità

Le giornate di Praia a Mare hanno rappresentato uno spazio di confronto nel quale la preparazione specialistica ha incontrato una riflessione più ampia sul significato del diritto e sulla responsabilità dell’interprete. L’intelligenza artificiale potrà assistere e modificare profondamente il lavoro giuridico, ma non potrà eliminare la necessità di comprendere fenomeni, valori e conflitti che stanno alla base di ogni caso concreto.

Per Caterini, la qualità dell’interpretazione resterà quindi un elemento decisivo: dalla capacità del giurista di individuare la regola adeguata dipenderà anche la concreta attuazione della legalità costituzionale. Le giornate praiesi si sono concluse con una riflessione che supera la sola formazione tecnica e pone al centro il ruolo umano del diritto.

In un’epoca nella quale algoritmi e sistemi intelligenti entrano sempre più nei processi decisionali, la sfida per il giurista non consiste soltanto nel conoscere nuovi strumenti tecnologici, ma nel preservare la capacità di interrogarsi sul senso, sui valori e sulla responsabilità delle proprie decisioni.