Praia a Mare, la Madonna della Grotta torna al mare dopo 700 anni: un’opera d’arte nei fondali dell’Isola Dino

Una lastra ferrea raffigurante la Madonna della Grotta di Praia a Mare sarà installata sui fondali dell’Isola Dino nell’ambito delle celebrazioni del 700esimo anniversario dell’arrivo via mare della statua della patrona del comune dell’Alto Tirreno cosentino. L’iniziativa per l’installazione sommersa ha coinvolto realtà del territorio e istituzioni: L’Ente parchi marini della Regione Calabria, la parrocchia, associazioni turistiche, un designer, un centro diving e una ditta di carpenteria metallica. Al processo creativo partito dall’idea celebrativa di Francesco La Gatta e dal conseguente progetto grafico di Espedito Iannini, è seguita la realizzazione dell’opera in ferro da parte di Caterina Bossio.

Il posizionamento dell’opera nelle acque del Parco marino Riviera dei Cedri (Stefano Gallico) avverrà dopo la benedizione del parroco don Paolo Raimondi, impartita nelle scorse ore presso la Chiesa del Sacro Cuore di Praia a Mare, dove resterà esposta per alcuni giorni. La scelta del posizionamento sul fondale praiese richiama la roccia sulla quale, secondo la tradizione, la statua della Vergine venerata sul Tirreno cosentino venne posata da alcuni marinai nel 1326. “Settecento anni dopo – spiegano gli ideatori -, la Madonna torna al mare, suggellando il legame tra storia religiosa, identità marinara e patrimonio naturale che da sempre caratterizza il paesaggio di Praia a Mare. Questa installazione vuole essere memoria, devozione e appartenenza”.