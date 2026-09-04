Poste Italiane: un annullo e una cartolina dedicati al santuario della Madonna del Soccorso di Casali del Manco

In occasione della chiusura delle celebrazioni per il cinquecentenario della costruzione del santuario dedicato a Santa Maria del Soccorso, in programma il prossimo 8 settembre in località Scalzati del Comune di Casali del Manco (Cs), Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “Chiusura celebrazioni cinquecentenario fondazione – Santuario Santa Maria del Soccorso – Scalzati 1525 – 2025 – 8.9.2026 87059 Trenta (CS)”. Per l’occasione sarà disponibile anche una cartolina filatelica sulla quale sono raffigurati la chiesa e la statua della Madonna.

L’annullo, richiesto dalla parrocchia di Santa Maria Vergine, sarà disponibile dalle ore 16,30 alle ore 20 presso lo stand di Poste Italiane, allestito sul sagrato antistante il santuario, in via S. Marina di Scalzati.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.