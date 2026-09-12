Poste Italiane, lavori all’ufficio di Bovalino: attivo il servizio alternativo ad Ardore Marina

L’ufficio postale di Bovalino sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, rendere più funzionali gli spazi di accoglienza e consentire l’attivazione delle nuove prestazioni previste dal progetto “Polis” di Poste Italiane. L’iniziativa rientra nel piano nazionale che punta a semplificare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale e contribuendo al superamento del digital divide.

Al termine degli interventi, nell’ufficio postale di Bovalino sarà possibile richiedere una serie di servizi destinati a rendere più semplice il rapporto tra cittadini e amministrazione pubblica. Tra le prestazioni disponibili rientreranno i servizi Inps e quelli del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per i neonati e altri documenti.

Durante il periodo necessario alla realizzazione degli interventi, Poste Italiane garantirà la continuità del servizio per i cittadini di Bovalino attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Ardore Marina. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato l’apertura sarà garantita fino alle 12.35. L’obiettivo degli interventi è quindi quello di accompagnare la sede di Bovalino verso una nuova fase operativa, con spazi e servizi adeguati alle esigenze dei cittadini e con un’offerta sempre più integrata tra servizi postali e pubblica amministrazione.