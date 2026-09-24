Possibile attacco russo in Italia, l’intervento di Crosetto: “già viviamo in tempi difficili…”

Guido Crosetto, ministro della Difesa italiana, interviene a fare chiarezza sulla volontà da parte della Russia di effettuare un possibile attacco con droni contro l'Italia

Guido Crosetto
Foto di Fabio Cimaglia / Ansa

Nelle ultime ore, il quotidiano spagnolo “El Mundo” ha pubblicato alcune indiscrezioni riguardanti la possibilità che la Russia prepari un attacco contro Spagna, Francia o Italia utilizzando dei droni nascosti sulle navi della sua flotta fantasma. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, scatenando un certo livello di apprensione internazionale nei Paesi citati, tutti e 3 a sostegno dell’Ucraina.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, è intervenuto su X per fare chiarezza sulla vicenda: “non serve a nessuno e non trova alcuna conferma, l’allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e ‘nervosi’ e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco“.

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