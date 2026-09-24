Possibile attacco russo all’Italia, Copasir: “vogliono testare capacità di reazione Nato”

“La notizia di questa mattina, è una notizia giornalistica, quindi va verificata. Servono tutti gli approfondimenti del caso. E dobbiamo attendere cosa dirà il governo rispetto a una notizia che può inquietare l’opinione pubblica“. È quanto dichiarato da Lorenzo Guerini presidente del Copasir a “Start” in onda su SkyTg24 commentando la notizia diffusa dal quotidiano spagnolo ‘El Mundo’ secondo cui la Cia avverte di possibili attacchi russi con droni su Italia, Spagna e Francia.

“Invito alla calma e prudenza. Siamo in un contesto molto complesso e molto carico di tensioni – aggiunge Guerini – sicuramente da parte della Russia, da parte di Putin c’è un’azione che al di là di quella militare in Ucraina che sta causando sofferenze e morte senza aggiungere alcun risultato, c’è anche la posizione della Russia nei confronti dei paesi confinanti“.

“La pressione su Polonia e repubbliche baltiche, è sicuramente una pressione che si sente in modo significativo, – continua Guerini – ma c’è una pressione anche sull’opinione pubblica con un’attività di disinformazione, nonché un testare la capacità di reazione della Nato: si cerca di destabilizzare le società europee e, dobbiamo mantenere alta la guardia, mantenere alta l’attenzione e nel contempo governare anche possibili esasperazioni“.